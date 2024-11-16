السبت 16 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

رئيس أبخازيا يعد بالاستقالة بعد انسحاب المحتجين من مبنى البرلمان

رئيس ابخازيا،فيتو
رئيس ابخازيا،فيتو

وعد الرئيس الأبخازي أصلان بجانيا، بالاستقالة من منصبه عندما يغادر المتظاهرون من أنصار المعارضة مبنى البرلمان في العاصمة سوخوم.

 

الرئيس الأبخازي يعد بالاستقالة 

وقال يجانيا خلال لقاء مع أهالي قرية تاميش مسقط رأسه: "عندما يغادرون المبنى سأكتب لهم خطاب استقالة، وفي الانتخابات الجديدة سنرى حجم الدعم الذي يتمتعون به فعلا بين السكان".

وشدد الرئيس الأبخازي على أنه يجب على المتظاهرين، إخلاء مجمع المباني الحكومية وبعد ذلك سيكون مستعدا للدعوة إلى انتخابات جديدة.

وأضاف بجانيا أنه في حالة استقالته فإن نائب رئيس الجمهورية سيتولى حكم البلاد.

وأعلن بجانيا كذلك أنه مستعد للترشح وخوض الانتخابات المقبلة.

يوم أمس كان من المفترض أن ينظر برلمان أبخازيا، في مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية استثمار مع روسيا. وتعارض المعارضة التصديق على هذه الوثيقة، وتزعم بأن الحديث يدور عن بيع الشقق والعقارات السكنية في أبخازيا للروس. ونتيجة لذلك لم يتم عقد الاجتماع - وقرر النواب تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل.

والمطلب الرئيسي للمعارضة، هو تأجيل اعتماد الوثيقة حتى الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الجمهورية في الربيع المقبل. وبحسب المتظاهرين ينبغي أن يتم طرح هذا الموضوع في البرامج الانتخابية.

وشهدت جمهورية أبخازيا تظاهر الآلاف من المعارضين، مطالبين باستقالة الرئيس أصلان بجانيا ومغادرته بـ"سلام" إلى خارج البلاد. ووقعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. 

وكسر أنصار المعارضة السياج المحيط بمجمع المباني الحكومية ثم اقتحموا البرلمان والإدارة الرئاسية. ووفقا لأحدث البيانات أصيب 13 شخصا خلال ذلك.

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