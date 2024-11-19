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محافظات

تعطيل الدراسة اليوم بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية واستمرارها "أون لاين"

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، بجميع كليات ومعاهد الجامعة  مع استمرارها أون لاين وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات الطلاب الذين لديهم امتحانات في موعد آخر. 

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وأكد رئيس الجامعة، أن ذلك لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التي تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا للأرصاد الجوية.
 

كما أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة الثلاثاء 19 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، ذلك للتقارير الواردة الآن من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

 

تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس الحكومية والخاصة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

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وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية الثلاثاء 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

 

كما تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تداعيات النوة الحالية، مكلفا سيادته رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

 

وأوضح الفريق أحمد خالد أن هناك تدخل فوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها خاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها. هذا بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه وفقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقد تعرضت المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة تتراوح من متوسطة إلى غزيرة. مشيرا سيادته أنه على مدار الساعة قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي حيث تم تصريف كميات كبيرة من مياه الأمطار من مناطق متفرقة بالأحياء منها: شارع 57 متفرع من شارع خالد بن الوليد، وشارع المحمرة سيدي بشر بنطاق حي المنتزة أول، وشارع طوسون، وشارع بورسعيد من مزلقان الأكاديمية بنطاق حي المنتزه ثان، فضلا عن المتابعة اللحظية لسيولة الحركة المرورية بطريق الكورنيش، وجميع الطرق الحيوية بالمحافظة.

وأكد سيادته أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري. مشددا على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

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محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن والمعاهد الأزهرية

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