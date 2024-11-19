بعد تعطيل الدراسة اليوم، شاهد ماذا فعلت الأمطار بشوارع الإسكندرية (صور)

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء، 19 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظرًا إلى التقارير الواردة الآن من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

لم تسلم محافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط من تأثير نوة المكنسة، وهي أولى نوات فصل الشتاء على شوارع وميادين المحافظة، حيث تسببت في أزمات متعددة بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة خلال أيام النوة.

ونشرت محافظة الإسكندرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، صورًا لعمليات التدخل فوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها خاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.



وتظهر الصور الوضع الآن في مناطق: شارع 57 متفرع من شارع خالد بن الوليد، وشارع المحمرة سيدي بشر بنطاق حي المنتزة أول، وشارع طوسون، وشارع بورسعيد من مزلقان الأكاديمية بنطاق حي المنتزه ثان، فضلا عن المتابعة اللحظية لسيولة الحركة المرورية بطريق الكورنيش، وذلك بعد تعامل كافة الأجهزة المعنية بالتنسيق مع رجال شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.





ونوهت محافظة الإسكندرية بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة، في حالة انعقاد بشكل دائم لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، فضلا عن المتابعة الآنية من خلال مركز السيطرة للتدخل الفوري حال رصد أي تداعيات ناتجة جراء النوة الحالية.





جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:



(الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.

(الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175)

(الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125)

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