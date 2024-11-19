الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

بيان عاجل من مجموعة العشرين بشأن لبنان وغزة

مجموعة العشرين، فيتو
مجموعة العشرين، فيتو

أعرب قادة "مجموعة العشرين" عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة والتصعيد في لبنان.

وقال ممثلو المجموعة في بيان مشترك صدر عقب قمة العشرين: "نحن متحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 وفي لبنان".

وشدد البيان على "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولبنان".

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مجموعة العشرين ​​قطاع غزة لبنان وقف إطلاق النار الشامل مجلس الامن

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