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خارج الحدود

واشنطن: سنعلن حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال أيام

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، صرحت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد بأن واشنطن ستعلن حزم مساعدات عسكرية جديدة لصالح أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وقالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ستواصل الولايات المتحدة زيادة المساعدات الأمنية لأوكرانيا، بما في ذلك المدفعية والدفاع الجوي والمركبات المدرعة وغيرها من الأصول والذخائر الضرورية، وسنعلن مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا في الأيام المقبلة".

ولم تكشف المندوبة الأمريكية الدائمة عن تفاصيل حزم المساعدات الجديدة.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية في تقرير لها، أنه "لو أوقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تزويد نظام كييف بالمساعدات العسكرية من دبابات وقاذفات صواريخ وأنظمة دفاع جوي، وفشل في استخدام نفوذه لإجبار روسيا على إنهاء الصراع، فإن أوكرانيا ستواجه حتمًا الهزيمة".

وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع. 

وأشار وزير الخارجية سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

وبحسب لافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي"الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل ومن خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

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