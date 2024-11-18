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خارج الحدود

رويترز: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان الأكثر جدية حتى الآن

الحرب في لبنان، فيتو
الحرب في لبنان، فيتو

 ذكرت وكالة رويترز، للأنباء، أن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار فى لبنان أكثر محاولات إنهاء القتال جدية حتى الآن.

 

موافقة لبنان وحزب الله 

وأعلنت وكالة رويترز، موافقة لبنان وحزب الله على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات" على المضمون، إذ قدم لبنان رده المكتوب على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار إلى السفيرة الأمريكية في بيروت.

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تفاصيل المقترح الأمريكي

يتضمن المقترح الأمريكي وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، مع الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى حرب 2006. وينص القرار على نقل الأسلحة والمقاتلين التابعين لحزب الله إلى شمال نهر الليطاني، بعيدًا عن الحدود مع إسرائيل بنحو 20 كيلومترًا.

 

ورغم موافقة لبنان على عدد من البنود، عارضت بيروت اقتراحًا بتوسيع لجنة مراقبة الهدنة لتشمل أطرافًا أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا. وفي تصريح لمسؤول لبناني، أوضح أن "الجانب اللبناني يصر على أن يتولى الجيش اللبناني وحده مسؤولية التعامل مع أي انتهاكات محتملة داخل الأراضي اللبنانية".

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رويترز لبنان حزب الله بيروت المقترح الأمريكي إسرائيل

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