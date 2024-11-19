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خارج الحدود

حزب الله يعلن مهاجمة نقاط عسكرية حساسة في تل أبيب بالمسيرات الانقضاضية

تل ابيب، فيتو
تل ابيب، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، مهاجمته بالمسيرات الانقضاضية النوعية نقاطًا عسكرية حساسة في تل أبيب سيتم إعلانها لاحقًا، وذلك وفق نبأ عاجل.

 

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء أمس الإثنين، استهداف مستوطنة "كرم بن زمرا" شمالي الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى منذ بدء الحرب بالصواريخ.

 

حزب الله يعلن استهداف "كرم بن زمرا" شمالي إسرائيل بالصواريخ للمرة الأولى

نتنياهو يزعم تدمير منصات الصواريخ المحيطة بطهران و80% من قدرات حزب الله

 

إطلاق صواريخ حزب الله تجاه إسرائيل

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، عن إطلاق نحو 40 صاروخًا من لبنان نحو إسرائيل خلال الساعة الأخيرة.

 

مزاعم نتنياهو

وأدعي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدمير ما بين 70 % و80 % من المنظومة الصاروخية لحزب الله، لكن الحزب لا يزال يمتلك قدرات صاروخية.. ولو أقدم حزب الله على تنفيذ مخططه لكان الأمر أكبر بكثير ما عليه الوضع في غزة، وكان هناك نقاش بشأن التخلص من نصر الله والغالبية الساحقة داخل مجلس الوزراء أقرت هذه الخطوة.. نصر الله كان المشرف على خطط تدمير إسرائيل".

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حزب الله تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي جيش الإحتلال الإسرائيلي لبنان

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