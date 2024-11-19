حزب الله يعلن مهاجمة نقاط عسكرية حساسة في تل أبيب بالمسيرات الانقضاضية

أعلن حزب الله اللبناني، مهاجمته بالمسيرات الانقضاضية النوعية نقاطًا عسكرية حساسة في تل أبيب سيتم إعلانها لاحقًا، وذلك وفق نبأ عاجل.

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء أمس الإثنين، استهداف مستوطنة "كرم بن زمرا" شمالي الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى منذ بدء الحرب بالصواريخ.

إطلاق صواريخ حزب الله تجاه إسرائيل

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، عن إطلاق نحو 40 صاروخًا من لبنان نحو إسرائيل خلال الساعة الأخيرة.

مزاعم نتنياهو

وأدعي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدمير ما بين 70 % و80 % من المنظومة الصاروخية لحزب الله، لكن الحزب لا يزال يمتلك قدرات صاروخية.. ولو أقدم حزب الله على تنفيذ مخططه لكان الأمر أكبر بكثير ما عليه الوضع في غزة، وكان هناك نقاش بشأن التخلص من نصر الله والغالبية الساحقة داخل مجلس الوزراء أقرت هذه الخطوة.. نصر الله كان المشرف على خطط تدمير إسرائيل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا