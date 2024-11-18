أخبار مصر اليوم: انطلاق فعاليات قمة العشرين بالبرازيل.. تحذير من الأمطار الرعدية غدا في هذه المناطق.. وطرح المطارات للشراكة مع القطاع الخاص لاستيعاب الطلب المتزايد

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

يشارك الرئيس السيسي في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين.

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الأولي لقمة مجموعة العشرين " الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر".

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، زيادةً في عقود خطباء المكافأة الملحقين على بند ٣/٤ وعددهم ٥٢٧ متعاقدًا، والإداريين الملحقين على البند ذاته وعددهم ٢٣٢ متعاقدًا، والمتعاقدين والملحقين بنظام الأجر مقابل العمل على حساب النذور، والمتعاقدين على بند ٣/١.

تأتي هذه الزيادة كمرحلة أولى ضمن خطة وزارة الأوقاف للعناية بمنسوبيها والارتقاء بأحوالهم المادية؛ وذلك سعيًا منها إلى إنفاذ التكليف الرئاسي بالاهتمام بالأئمة والخطباء، وحرصًا منها على اقتراب منسوبيها من الوصول تدريجيًا إلى الحد الأدنى للأجور على مستوى الدولة؛ علاوة على تقرير حق الفئات المذكورة أعلاه في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة أسوةً بالموظفين العاملين لدى الوزارة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لرئيس البرازيل "لولا دا سيلفا" على دعوته الكريمة لمصر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وثمن الرئيس جهود الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين لاسيما بعد إطلاق "التحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع"، قائلا: واتصالا بذلك، أعلن انضمام مصر للتحالف إيمانا بأهمية التصدي لتلك التحديات باعتبارها تجسيدًا لعدم المساواة فى العالم.

انتصر وزير العمل محمد جبران،اليوم الثلاثاء، للمواطن الطاهر السيد عبد العزيز، بعد تعرضه لتعامل غير لائق من أحد موظفي مكتب عمل غرب بمدينة نصر.

واستقبل الوزير جبران، المواطن، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، وأوضح له أن الوزارة لن تسمح بتعرض أي مواطن لتعامل غير لائق أثناء الحصول على الخدمات من مديريات ومكاتب العمل بكافة المحافظات.

وأكد له وزير العمل أن توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي هي إحترام المواطن، والحفاظ على حقوقه،وأن ما حدث اليوم هو رسالة تؤكد تعامل الحكومة بشكل سريع ضد كل موظف يتجاوز حدوده مع المواطنين .

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية للبدء في تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء المحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت عقب لقائه باللواء علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث أشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم انعقاد الأسواق بأحياء الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والمنيرة الغربية كمرحلة أولي علي أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من المواطنين.

تبدأ الجامعات في إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025، يوم 20 نوفمبر الجاري.

وبدأت الجامعات تلقي طلبات الطعون على الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 اليوم 18 نوفمبر تمهيدا لفحصها والبت فيها.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متوقعة.

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض الذهب “نيبو 2024” يمثل منصة مهمة لدعم صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، ويساهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية محليًا ودوليًا.

وأعرب الوزير عن دعم الوزارة الكامل للمعرض، لما له من دور في تعزيز الصناعة المحلية وإيجاد فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه الحكومة بضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزارية المعنية بقطاع السياحة، وكذلك ضم خبراء من القطاع الخاص للجنة، فضلًا عن العمل على تعظيم العائدات الدولارية من قطاع السياحة، وحوكمة هذه المنظومة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بطرح المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة، وذلك سعيا من الدولة لتطوير المطارات لاستيعاب الطلب المتزايد، مُقترحًا قيام القطاع الخاص بتقديم توصيات للشراكة مع الدولة في مجال الطيران المدني وتطوير خطوط الطيران.

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