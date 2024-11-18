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بعد انقطاعها لأكثر من 24 ساعة:

محافظة الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيًا بحدائق الأهرام

عودة المياه
عودة المياه

 أوضحت محافظة الجيزة أنه في إطار المتابعة الدورية مع جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر القائم على أعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط المياه العكرة المغذي لبعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام، بأن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر أفاد بأنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح للخط، وقد تم البدء في ضخ المياه بصورتها الطبيعية علما بأنه قد وصلت بشكل منتظم بمنطقتي أ، ل وسوف تصل تباعًا للمناطق المتأثرة.
 

 وأكدت محافظة الجيزة علي المتابعة الدورية على مدار اليوم للتأكد من وصول المياه بالقطاع كاملًا على أن يتم استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على الأرقام الآتية رقم طوارئ ١٢٥، وعلى الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام  – 01016050453.

 

سبب انقطاع المياه بحدائق الأهرام

وأعلنت محافظة الجيزة أمس أن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر أفاد بحدوث عطل مفاجئ بخط المياه العكرة المغذي لبعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام.

 

تنفيذ أعمال الاصلاح للخط المغذي 

وأوضحت محافظة الجيزة أن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر أفاد بأنه جاري تنفيذ أعمال الإصلاح للخط المغذي ولحين انتهاء الأعمال ستتأثر عدد من المناطق بقطاع هضبة الأهرام بضعف للضغوطات أو انقطاعات للمياه لمدة ٨ ساعات مع عودتها بصورتها الطبيعية فور الانتهاء من الإصلاح.


وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتسيير السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة بقطاع هضبة الأهرام عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥ وعلى الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453. 

 

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