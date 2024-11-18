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أخبار مصر

وزير العمل يُقرر إيقاف موظف عن العمل بسبب تعامله مع مواطن بشكل غير لائق

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

انتصر وزير العمل محمد جبران،اليوم الثلاثاء، للمواطن الطاهر السيد عبد العزيز، بعد تعرضه لتعامل غير لائق من أحد موظفي مكتب عمل غرب بمدينة نصر.

الحصول على الخدمات من مديريات ومكاتب العمل

واستقبل الوزير جبران، المواطن، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، وأوضح له أن الوزارة لن تسمح بتعرض أي مواطن لتعامل غير لائق أثناء الحصول على الخدمات من مديريات ومكاتب العمل بكافة المحافظات.

وأكد له وزير العمل أن توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي هي إحترام المواطن، والحفاظ على حقوقه،وأن ما حدث اليوم هو رسالة تؤكد تعامل الحكومة بشكل سريع ضد كل موظف يتجاوز حدوده مع المواطنين  .

 

وقرر الوزير إيقاف الموظف المسئولعن العمل، وتحويله إلى التحقيق، وأكد الوزير أن توجيهاته اليومية إلى مديريات العمل، تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وأوضح أن بابه مفتوح أمام المواطنين.

من جانبه وجه المواطن الطاهر،الشكر والتقدير إلى الوزير على إنصافه، و"جبر خاطره"، وأنه يشعر الآن بكرامته، واحترام الحكومة لحقوقه، والتعامل بشكل كريم..

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الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير العمل محمد جبران وزير العمل تقديم الخدمات للمواطنين العاصمة الإدارية الجديدة

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