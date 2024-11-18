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أخبار مصر

تفاصيل معرض الذهب "نيبو 2024" في ديسمبر المقبل

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
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أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض الذهب “نيبو 2024” يمثل منصة مهمة لدعم صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، ويساهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية محليًا ودوليًا. 

وأعرب الوزير عن دعم الوزارة الكامل للمعرض، لما له من دور في تعزيز الصناعة المحلية وإيجاد فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. 

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات وإيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية، وكريم شلبي مدير الشركة المنظمة لمعرض “نيبو 2024” للذهب والمجوهرات، لمتابعة التحضيرات النهائية للمعرض، والمقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات. 

معرض الذهب نيبو 2024 

ويتميز المعرض بتوفير مساحة عرض تبلغ 10000 متر، مخصص للتجار بشكل اكبر، كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وقد تم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.

تفاصيل معرض الذهب نيبو 2024 

وسيحتوي المعرض على عدة أنشطة جانبية، منها:

1. مسابقة لتصميم المجوهرات ضمن فئتين (يدوي ورقمي) تحت عنوان “الذهب والمجوهرات كأنهما للهوية المصرية عبر التاريخ - الحقبة المصرية القديمة”.

2. معرض الفن التشكيلي الذي يضم لوحات مستوحاة من الحلي الفرعونية 

3. مؤتمر على هامش المعرض يتضمن محاضرات وتدريبات حول “البراندينج” وكيفية استخدام الهوية المصرية في إطلاق علامات تجارية عالمية في المجوهرات والذهب.

جدير بالذكر أن المعرض هذا العام يشارك فيه 50 عارض مصري و30 عارض دولي من تركيا وإيطاليا والأمارات والأردن والصين، فضلا عن جناح دولي من تركيا وإيطاليا لعرض أحدث آلات الذهب والمجوهرات بتقنيات متطورة من الشركات الرائدة في هذا المجال بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصميم في صناعة المجوهرات.

كما أن المعرض يجمع نخبة من الشركات والمصنعين والخبراء في المجال لعرض، أحدث المنتجات من المشغولات الذهبية والمجوهرات والمعدات والآلات اللازمة في صناعة المشغولات الذهبية.

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين الشعبة العامة للذهب صناعة الذهب والمجوهرات معرض الذهب نيبو

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