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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، منتخب المغرب يتقدم على ليسوتو برباعية في الشوط الأول

منتخب المغرب، فيتو
منتخب المغرب، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب المغرب أمام ضيفه ليسوتو برباعية نظيفة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على الملعب الشرفي في وجدة.

بدأ المنتخب المغربي المباراة بطوفان هجومي أسفر عن الهدف الأول في مرمى ليوستو في الدقيقة 6 عن طريق إبراهيم دياز، قبل أن يعود اللاعب نفسه لإحراز الهدف الثاني لأسوط الأطلسي في الدقيقة 15، وسجل سفيان رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة 38 وعادل إبراهي دياز ليسجل هدفه الثالث “هاتريك” في الدقيقة 42.

وأعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب التشكيل الأساسي لمواجهة ليسوتو، في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025

ويغيب اللاعب أشرف حكيمي عن تشكيلة أسود الأطلسي في لقاء اليوم اليوم باتفاق بين ناديه والمنتخب المغربي، بينما يحل مكانه اليوم آدم أزنو.

ويشارك سفيان رحيمي ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب المغرب بديلا عن أيوب الكعبي، الذي بدأ مباراة الجابون بالجولة الماضية.

تشكيل المغرب في مواجهة ليسوتو

وبدأ منتخب المغرب مباراته أمام ليسوتو بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد- جمال حركاس- آدم أزنو.

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إلياس بن الصغير.

الهجوم: سفيان رحيمي- إبراهيم دياز- عبد الصمد الزلزولي.

منتخب ليسوتو، فيتو
منتخب ليسوتو، فيتو

منتخب المغرب يتصدر مجموعته بالعلام الكاملة

وحسم منتخب أسود الأطلسي رسميا بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025، بعدما حقق الفوز في جميع مواجهاته في الجولات الخمس السابقة بالمجموعة الثانية، وحال تخطى ليسوتو في لقاء اليوم يصل إلى العلامة الكاملة من خلال الفوز بجميع مبارياته في التصفيات  

ويستضيف المغرب نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، ما يجعل تأهله مضمونا سلفًا، ويخوض منافسات التصفيات في إطار “بروتوكول” الاتحاد الإفريقي.

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منتخب المغرب ليسوتو وليد الركراكي إبراهيم دياز تصفيات أمم أفريقيا

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