منتخب المغرب يضرب الجابون بخماسية في عقر داره بتصفيات كأس أمم أفريقيا

فاز منتخب المغرب على مضيفه الجابون بنتيجة 5-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على ملعب دانجوندجي، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

سجل دينيس بوانجا هدف الجابون في الدقيقة 4، بينما أحرز أهداف منتخب المغرب، جمال حركاس في الدقيقة 17، إبراهيم دياز هدفين في الدقيقتين 20 و23، يوسف النصيري في الدقيقة 81، إسماعيل الصيباري في الدقيقة 90.

وظهر منتخب المغرب بالقوة الضاربة أمام الجابون، حيث يتقدم التشكيل إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، العائد من الإصابة بعد غيابه عن معسكر أكتوبر.

تشكيل منتخب المغرب أمام الجابون

وضم تشكيل المغرب لمباراة الجابون، كل من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - جمال الدين حركاس - نايف أكرد.

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إلياس بن الصغير.

خط الهجوم: إبراهيم دياز- أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي.