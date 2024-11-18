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رياضة

نجم المغرب ينافس على جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا

المرشحون لأفضل لاعب
المرشحون لأفضل لاعب صاعد، فيتو

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الإثنين، 5 لاعبين للتنافس على جائزة أفضل لاعب صاعد في القارة السمراء.

ويقيم كاف حفلا في مدينة مراكش بالمغرب يوم 16 ديسمبر المقبل لتسليم جوائز الأفضل في العام.

 

لاعب عربي وحيد في ترشيحات أفضل صاعد أفريقي 

وشملت ترشيحات جائزة أفضل صاعد، لاعبا عربيا واحدا وهو المغربي إلياس بن صغير نجم موناكو الفرنسي.

ويتنافس بن صغير مع ثنائي منتخب كوت ديفوار كريم كوناتي مهاجم رد بول سالزبورج النمساوي وعمر دياكيتي لاعب رين الفرنسي، بجانب الجامبي يانكوبا مينتيه لاعب برايتون الإنجليزي.

ويخوض بن صغير صراعا أيضا مع زميله في موناكو اللاعب السنغالي لامين كامارا المتوج بنفس الجائزة في العام الماضي.

ويأمل بن صغير إعادة هذه الجائزة لأحضان المغرب بعدما استحوذ عليها مواطنه أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عامي 2018 و2019.

وسجل اللاعب المغربي صاحب الـ19 عاما 4 أهداف بقميص موناكو الفرنسي وصنع هدفين خلال 15 مباراة هذا الموسم.

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كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاتحاد الأفريقي إلياس بن صغير

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