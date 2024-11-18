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رياضة

الركراكي يكشف بديل أشرف حكيمي أمام ليسوتو

أشرف حكيمي، فيتو
أشرف حكيمي، فيتو

 كشفت تقارير صحفية عن تفكير وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب في خيار مناسب لتعويض غياب أشرف حكيمي عن مباراة المغرب ضد ليسوتو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويواجه المنتخب المغربي ضيفه ليسوتو ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا بالملعب “الشرفي” في مدينة وجدة، مساء اليوم الإثنين.

وغادر اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي معسكر الأسود، وسيغيب عن مواجهة منتخب ليسوتو ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا “المغرب 2025″.

 

وحسب تصريح وليد الركراكي فقد غادر حكيمي بناءً على اتفاق ودي بين الجامعة الملكية لكرة القدم والنادي الفرنسي، بعدما سمح باريس سان جيرمان بمشاركة اللاعب في أولمبياد “باريس 2024” خارج تواريخ الفيفا.

ومن المنتظر أن يشارك نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مركز الظهير الأيمن، وهو المكان الذي يفضله اللاعب رغم إجادتِه في العديد من المراكز الأخرى.

ولعب مزراوي مباراة الجابون الماضية كمدافع أيسر، بينما سيتحوّل إلى الجهة اليمنى بسبب غياب حكيمي، مع الزّج بـ يحيى عطية الله أو آدم أزنو أو ربما أدم ماسينا على الرواق الأيسر، باعتبار الثلاثي الأنسب والمتاح في هذا المركز.


ويستضيف المغرب نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، ما يجعل تأهله مضمونا سلفًا، ويخوض منافسات التصفيات في إطار “بروتوكول” الاتحاد الإفريقي.

 

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