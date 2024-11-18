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رياضة

رغم فوزها على نيجيريا 2-1، رواندا تفشل في التأهل لأمم إفريقيا

منتخب رواندا يفوز
منتخب رواندا يفوز على نيجيريا، فيتو

تصفيات أمم إفريقيا، حقق منتخب رواندا فوزا مستحقا على مضيفه منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة النيجيرية أبوجا، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

تقدم منتخب نيجيريا عن طريق صامويل شوكويزي في الدقيقة 59، ثم تعادل منتخب رواندا في الدقيقة عن طريق أنجي في الدقيقة 72، ثم خطف اللاعب. نشوتياماغارا هدف التقدم لرواندا في الدقيقة 75

بهذه النتيجة رفع المنتخب الرواندي رصيده إلى 8 نقاط متساويا مع منتخب بنين في نفس الرصيد، ولكن الأخير يتفوق في فارق الأهداف، ليتأهل لكأس الأمم الإفريقية رفقة منتخب نيجيريا صاحب الصدارة ب11 نقطة 

نتائج نيجيريا ورواندا قبل مواجهة اليوم

و تقابل المنتخبان في مباراتين فقط قبل مباراة اليوم، حيث لم ينجح أي منهما في تحقيق الفوز على الآخر، انتهت المباراتان بالتعادل، ما يجعل هذه المباراة هي الفرصة الأولى لكلا الفريقين لتحقيق انتصار تاريخي في هذه المواجهة.

ونجح منتخب رواندا في تحقيق المفاجأة من أجل تفادي الخروج المبكر من تصفيات أمم إفريقيا، ورغم نجاحه في حصد النقاط الثلاث إلا أن الفوز لم يشفع له من أجل إدراك حلم التأهل لنهائيات أمم إفريقيا بالمغرب.

منتخب نيجيريا، فيتو
منتخب نيجيريا، فيتو

تشكيل نيجيريا في مواجهة رواندا

بدأ منتخب نيجيريا مباراته أمام رواندا في تصفيات أمم إفريقيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوى

خط الدفاع: أونيماشي، أوشو، أوساى صامويل، وليام إيكونج

خط الوسط: يوسف - ديلي باشيرو - نواديكي - بونيفاس

خط الهجوم: إيهياناتشو، موسيس سيمون

ترتيب المجموعة الرابعة قبل مواجهة الفريقين

الأول: نيجيريا - 11 نقطة

الثاني: بنين - 7 نقاط

الثالث: رواندا - 5 نقاط

الرابع: ليبيا - 4 نقاط 

 

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تصفيات أمم أفريقيا منتخب رواندا منتخب نيجيريا التصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية كأس الأمم الأفريقية 2025 صامويل شوكويزي

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