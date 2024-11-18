الأمن يكشف ملابسات فيديو طمس لوحة سيارة بطي أطرافها في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله سيارة مطموس لوحاتها الخلفية بالقاهرة.

رصد فيديو طمس اللوحات المعدنية لسيارة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله سيارة مطموس لوحاتها الخلفية من خلال طيها من أحد الأطراف بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة محل الفحص وقائدتها (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم)، وبمواجهتها أقرت بعدم علمها بطى اللوحات لشرائها السيارة حديثًا من أحد الأشخاص ولدى علمها بالواقعة قامت باستعدالها لوضعها الصحيح.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدتها.

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