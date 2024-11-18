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جامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان "مودة" لتأهيل الشباب المقبل على الزواج

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، ندوة بعنوان (مودة)، اليوم الاثنين، شارك فيها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، بقاعة المؤتمرات بالكلية، تهدف الندوة  إلى تأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، ودعم التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، والتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، وتثقيف الشباب المقبل على الزواج من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية، من خلال برنامج مودة الذي يستهدف الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 إلى 25 سنة.

خدمات وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم

وتقدم وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة  الكثير من الخدمات داخل المجتمع الجامعي ومنها الحماية الإجتماعية، التي تقدم الدعم للطلاب غير القادرين على سداد المصروفات، وتدعم طلاب ذوي الهمم من المعاقين سمعيًّا وبصريًّا، والتمكين الاقتصادي الذي يدعم الطلاب المتفوقين بكل كلية، من خلال صرف منح مالية كل شهر، بشرط الحفاظ على النجاح والتفوق خلال سنوات الدراسة بالكلية.

تعاون الجامعة مع التضامن الاجتماعي

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم، الدكتور عاصم العيسوي: إن التعاون الجاد والمثمر بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعي ساهم في نشر الوعي الأسري بين طلاب الجامعة، وبرنامج مودة  يهتم بكافة الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء علاقة زوجية وأسرية ناجحة، ابتداءً من معايير اختيار شريك الحياة مرورًا بأسس التواصل والتفاهم بين الزوجين والتعرف على الاحتياجات العاطفية لكل منهما.

 

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