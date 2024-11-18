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خارج الحدود

بايدن يدعو قادة مجموعة الـ 20 إلى رفع الضغط على حماس لوقف إطلاق النار في غزة

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الإثنين، قادة مجموعة الـ20 إلى رفع الضغط على حركة حماس للوصول لوقف نار في قطاع غزة، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

 صفقة تبادل الأسرى وإعادة المحتجزين من غزة

وفي وقت سابق من اليوم، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس هي العائق أمام إتمام صفقة التبادل لإعادة الأسري من قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو أن  "وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكيين أكدا ضرورة ممارسة ضغوط على حماس للتنازل عن شروطها".

وأمس، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بأن تقديرات أجهزة الاحتلال الأمنية تشير إلى أن من بين الأسري الإسرائيليين الـ 101 في قطاع غزة 51 منهم على قيد الحياة.


جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي وقت سابق أمس، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 منهم في غزة و2 في لبنان.

 

مقتل 794 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 781 آخرين بجروح خطيرة

ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.

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