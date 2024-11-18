ضبط 1135 عبوة مستحضرات طبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في كفر الشيخ

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، إنه قد تابع جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

أسفرت الحملة عن ضبط 1135 عبوة مستحضرات طبيّة منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر تضمنت "عدد ٨٥٩ عبوة مستحضرات طبية منتهية الصلاحية وعدد ٢٤٠ عبوة منظفات مجهولة المصدر وبدون فواتير، وضبط عدد ٣٦ زجاجة جاز الأبيض مجهولة المصدر بمخزن مستحضرات تجميل، بالإضافة إلى ضبط عدد أربعة عشر عبوة سائل ناموس مجهولة المصدر وبدون فواتير بمحل مستحضرات تجميل فضلا عن ضبط كمية وقدرها تسعة كيلو جرام مخلل بدون بيانات بمحل لبيع الخضروات والفاكهة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات

كلف محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمطاعم للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية المعروضة للبيع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

محافظ كفرالشيخ: تحرير عدد 13 محضرا لمخالفات تموينية بالرياض

كما تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة الرياض، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا لمخالفات تموينية بالرياض، تضمنت المخالفات ‏«6 محاضر توقف بدون عذر، محضر نقص وزن، محضر تصرف دقيق، 3 محاضر عدم إعلان أسعار، محضر عدم نظافة، محضر عدم وجود ميزان» تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات، وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

شدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

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