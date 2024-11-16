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محافظات

شباب كفر الشيخ: تأهل 4 مبدعين صغار بمسابقة "موهبتي" للتمثيل

مديرية الشباب والرياضه
مديرية الشباب والرياضه بكفر الشيخ

 أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن ظهور نتيجة المتأهلين للتصفيات النهائية في مجال التمثيل الفردي، بمسابقة "موهبتى" وتأهل 4 من المبدعين الصغار من أبناء المحافظة، المسابقة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للنشء، ووصل عدد المشاركين إلى 22 ألفًا من النشء الموهوبين من محافظات مصر، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أسماء المتأهلين هم: محمد سامح ومهند أحمد فى مجال التمثيل الفردي للكبار، إيلين عبد الحميد وأيسيل أحمد فى التمثيل الفردي للصغار، وتتوالى نتائج برنامج اكتشاف المواهب "موهبتي" متمنيًا إستمرار تقدم المبدعين الصغار من أبناء كفر الشيخ والفوز فى ختام التصفيات فى كافة المجالات مع استمرار إعلان الوزارة عن النتائج، مضيفًا أن المسابقة تستهدف تطوير النشء واكتشاف المواهب من جميع محافظات مصر. 

 

ويشمل الموسم الثاني من مسابقة "موهبتي" أكثر من 22 مجالًا فرديًا وجماعيًا تشمل: "الفنون التشكيلية، القصة القصيرة، التمثيل، الشعر، الإنشاد الديني والترانيم، الموسيقى والكورال، الابتكارات العلمية، المبادرات، المجتمعية والعلمية، الاستعراضات، الاسكيتنج، الإذاعة والتلفزيون، تم التسجيل بها عبر الرابط الإلكتروني الذى تم الإعلان عنه عبر الصفحات الرسمية للوزارة والمديريات بمحافظات مصر، جاءت مشاركة النشء ببرنامج موهبتى من أبناء المحافظة بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء. 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برنامج اكتشاف المواهب محافظات مصر

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