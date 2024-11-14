الخميس 14 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط صاحب كيان تعليمى لتزوير المحررات الرسمية فى كفر الشيخ

ضبط صاحب كيان تعليمى
ضبط صاحب كيان تعليمى لتزوير المحررات الرسمية فى كفر الشيخ

 تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص وتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

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 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ واستغلاله فى النصب على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية للدارسين الراغبين فى تغيير المسمى الوظيفى ببطاقات الرقم القومى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج للكيان عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الكيان المشار إليه تم ضبطه، وبحوزته (2 أكلاشيه – 4 أجهزة تستخدم فى التزوير - عدد من الشهادات والمستندات والمصدرات "مزورة ومعدة للتزوير" منسوب صدورها للعديد من الجهات –  هاتف محمول).

 

 وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

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