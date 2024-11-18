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فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعاملين بالأزهر، اعرف الشروط

فتح باب التقديم لأداء
فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعاملين بالأزهر

أعلن الأزهر الشريف بدء استقبال طلبات التقديم لأداء فريضة الحج للعاملين بالأزهر لعام 1446 هـ، وفقًا للشروط التالية:-

شروط  استقبال طلبات التقديم لأداء فريضة الحج للعاملين بالأزهر


- أن يكون المتقدم على رأس العمل وقت السفر.
- ⁠ألا يقل السن عن 59 عامًا بتاريخ 28/5/2025.
- ⁠ ألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج.
- ⁠جواز سفر ساري لمدة سنة على الأقل (ابتداءً من 19/2/2025).
- ⁠بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر (ابتداءً من 19/2/2025).
- ⁠فترة التقديم: من 17 نوفمبر 2024 حتى 1 ديسمبر 2024.

 يمكنكم للعاملين في الأزهر التسجيل من خلال هذا الرابط 

شيخ الأزهر يشكر رئيس مجلس النواب على تعزيته في وفاة شقيقته

وفي سياق آخر عبّر فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب،  شيخ الأزهر الشريف، عن خالص شكره وتقديره للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تعزيته ومواساته في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة الطيب - رحمها الله.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد تلقى برقية تعزية من المستشار حنفي جبالي، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلته في وفاة شقيقته، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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شيخ الأزهر يشكر رئيس مجلس النواب على تعزيته في وفاة شقيقته

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شيخ الأزهر يشكر البابا تواضروس الثاني على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته

 


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