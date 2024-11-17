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كليات الأزهر تبدأ تفعيل نظام البصمة للطلاب.. الجامعة تشترط حضور 70% من المحاضرات لدخول الامتحانات.. واستثناء أصحاب الأعذار الطبية والاجتماعية من القرار

نظام البصمه
نظام البصمه

حالة من الجدل شهدتها صفحات طلاب  جامعة الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية بدء تطبيق نظام" البصمة" في بعض الكليات لإثبات حضور وانصراف الطلاب، وذلك ضمن خطة الجامعة لتطبيق قرار حضور الـ 70% من المحاضرات لضمان دخول الامتحانات.  

قرار جامعة الأزهر بشأن حضور المحاضرات 

وكانت جامعة الأزهر قد قررت مع بداية العام الدراسي الحالي تطبيق قرار حضور 70 % من المحاضرات لضمان دخول الامتحانات، حيث عممت إدارة الجامعة منشور خاص على كافة الكليات من أجل البدء في تطبيق القرار.  

قرار  تفعيل نظام البصمة للطلاب بكليات جامعة الأزهر 

ومن جانبها  قررت كلية الدراسات الإسلامية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، تفعيل نظام البصمة للطلاب، تفعيلًا لقرار الجامعة فيما يخص نسبة الحضور التي يجب ألا تقل عن نسبة 75% للسماح للطالب بدخول الامتحان. 

كما قررت الكلية ما يأتي:
١ـ يبدأ العمل بجهاز تسجيل الحضور والانصراف (ماكينة البصمة) بداية من اليوم الأحد  الموافق ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤م حتى نهاية الفصل الدراسي.

٢ـ مواعيد تسجيل بصمة الحضور من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة التاسعة والنصف والانصراف من الساعة الثانية حتى نهاية جميع المحاضرات والطلاب الباقين للإعادة سيسمح لهم بالبصمة حسب جدولهم الدراسي.

٣ـ الطلاب الذين سجلوا بصمتهم سابقًا بمكتب رعاية الطلاب هم فقط من يمكنهم تسجيل حضورهم بداية من يوم الأحد.

٤- من لم يسجل بصمته على السيستم سيتاح له التسجيل يومي الاثنين والثلاثاء فقط من الأسبوع القادم. 

5- الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل بصمتهم ومتابعة حضورهم من خلال جهاز تسجيل البصمة سيتم حصرهم وإلغاء امتحانهم في الفصل الدراسي إلا بعذر طبي او اجتماعي مقبول ينظر فيه مجلس الكلية.

٦ـ يطبق هذا على طلاب الانتظام المستجدين والباقين للإعادة، والطلاب الوافدين.

٧ - جهاز البصمة مراقب بكاميرات مراقبة لذا يرجى التعامل معه بحرص حتى لا تضع نفسك في موضع المساءلة القانونية بإتلاف المال العام.

حقيقة تطبيق نظام البصمة في كليات جامعة الأزهر 

من جانبه أوضح مصدر مسؤول بجامعة الأزهر أن معظم لوائح الكليات تنص على إلزام الطالب بحضور من 70 إلى 75% من المحاضرات كشرط أساسي لدخوله الامتحانات، ويمنع من الدخول في حال عدم تحقيقه نسبة الحضور التي تقرها لائحة كل كلية، ما لم يتقدم بعذر طبي أو اجتماعي مقبول لدى الكلية.

وأشار المصدر إلى أنه في ظل التطور التقني والتكنولوجي المعمول به في جامعة الأزهر، فإن بعض الكليات قد يكون لديها القدرة في تطبيق نظام الحضور والانصراف من خلال أجهزة البصمة، وذلك لضمان تحقيق أكبر قدر من الشفافية والنظام، مشيرا إلى أن مواعيد الحضور والانصراف تقرها كل كلية وفقا لجدول المحاضرات المعلن مسبقا.

وأكد المصدر أن الهدف من إلزام الطالب بحضور المحاضرات هو تحقيق أكبر قدر من الاستفادة بالمحاضرات واللقاءات التي يقدمها أساتذة الكلية في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن جميع الأخبار والبيانات الرسمية يتم نشرها فقط من خلال صفحة المركز الإعلامي للجامعة وصفحات الكليات الرسمية.

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