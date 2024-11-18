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أخبار مصر

شيخ الأزهر يشكر رئيس مجلس النواب على تعزيته في وفاة شقيقته

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
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عبّر فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص شكره وتقديره للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تعزيته ومواساته في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة الطيب - رحمها الله.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد تلقى برقية تعزية من المستشار حنفي جبالي، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلته في وفاة شقيقته، داعياً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان

 

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