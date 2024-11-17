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أخبار مصر

شيخ الأزهر يشكر البابا تواضروس الثاني على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته

شيخ الأزهر والبابا
شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني
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عبّر فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص شكره وتقديره للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على لفتته الكريمة بتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقة فضيلته، الحاجة سميحة الطيب - رحمها الله.

البابا تواضروس الثاني يعزى شيخ الأزهر في وفاة شقيقته 

وكان  البابا تواضروس الثاني بادر بإرسال برقية عزاء في يوم الوفاة نفسه، كما أناب وفدًا رسميًا لتقديم واجب العزاء في مقر منزل عائلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر، ضم نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، في خطوة تعكس أواصر المحبة والإخاء التي تجمع بين الأزهر الشريف والكنيسة القبطية.

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سفيرا الكويت وبروناي يعزيان شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

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نقيب الأشراف ورئيس المحكمة الدستورية العليا يعزيان شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

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احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب البابا تواضروس الحاجة سميحة الطيب بابا الإسكندرية

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