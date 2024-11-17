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الجيزة تحول أرض موقف البوهي القديم من بؤرة للمخلفات إلى ساحة انتظار للسيارات (صور)

أرض موقف البوهي القديم،
أرض موقف البوهي القديم، فيتو

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستغلال عدد من المواقع أسفل الكباري والأراضي الفضاء لتخصيصها كساحات انتظار للسيارات للقضاء على الانتظار الخاطئ للمركبات لتيسير الحركة المرورية. 
 

رفع كافة المخلفات والقمامة والرتش من أرض موقف البوهي القديم

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل ورفع كافة المخلفات والقمامة والرتش من أرض موقف البوهي القديم، وتحويلها إلى ساحة لانتظار السيارات لقاطني المنطقة، وذلك بعد نقل موقف السرفيس القديم إلى موقعه الجديد المجهز بشكل حضاري في إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على منظومة السرفيس واستبدال المواقف العشوائية بالحضارية.  
 

كما وجه المهندس عادل النجار بوضع مخطط ودراسة شاملة لقطعة الأرض الخاصة بالموقف القديم لتحقيق الاستفادة من الموقع بإقامة مشروع خدمي للمواطنين وفقًا للاحتياجات بالمنطقة.  
 

وتنفيذًا للتكليفات الواردة اطلع محافظ الجيزة على جهود رفع كافة المخلفات من أرض موقف البوهي القديم حيث تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات وتمهيد الساحة وتجهيزها لوقوف السيارات، حيث تم تحويلها من بؤرة لإلقاء المخلفات والقمامة وتجمع لعربات الكارو تسيء للمظهر العام بالمنطقة إلى موقف انتظار سيارات ساهم في القضاء على الزحام والتكدس المرورى بالمنطقة.

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