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حي الوراق يُنفذ حملة لإزالة الشدات الخشبية بشارع مدرسة الأورمان (صور)

فك الشدات الخشبية،
فك الشدات الخشبية، فيتو
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 نفذ حي الوراق، بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، حملة مكثفة لإزالة الشدات الخشبية غير المرخصة بشارع مدرسة الأورمان.

وشارك في الحملة اللواء أحمد السكري رئيس حي الوراق، وأحمد الخولي وصفوت محروس نائبي رئيس الحي، ومصطفى الوزير مدير إدارة الإشغالات، وعدد من العاملين بالحي.

القضاء على التعديات التي تعيق المصلحة العامة

وتهدف هذه الحملة إلى تحسين المظهر الحضاري للشارع، وتيسير حركة المرور، والقضاء على التعديات التي تعيق المصلحة العامة. كما تأتي هذه الحملة في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون، والحفاظ على حقوق المواطنين.

كما نفذ حي الوراق حملة مكثفة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بشارع كورنيش النيل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات التي كانت تعوق حركة المرور وتشوه المظهر العام للشارع، وتم تحرير محاضر للمخالفين

وعلى جانب آخر كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستغلال عدد من المواقع أسفل الكباري والأراضي الفضاء لتخصيصها كساحات انتظار للسيارات للقضاء على الانتظار الخاطئ للمركبات لتيسير الحركة المرورية. 

رفع كافة المخلفات والقمامة والرتش من أرض موقف البوهي القديم

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل ورفع كافة المخلفات والقمامة والرتش من أرض موقف البوهي القديم، وتحويلها إلى ساحة لانتظار السيارات لقاطني المنطقة، وذلك بعد نقل موقف السرفيس القديم إلى موقعه الجديد المجهز بشكل حضاري في إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على منظومة السرفيس واستبدال المواقف العشوائية بالحضارية.  

كما وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بوضع مخطط ودراسة شاملة لقطعة الأرض الخاصة بالموقف القديم لتحقيق الاستفادة من الموقع بإقامة مشروع خدمي للمواطنين وفقًا للاحتياجات بالمنطقة.  

وتنفيذًا للتكليفات الواردة اطلع محافظ الجيزة على جهود رفع كافة المخلفات من أرض موقف البوهي القديم حيث تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات وتمهيد الساحة وتجهيزها لوقوف السيارات، حيث تم تحويلها من بؤرة لإلقاء المخلفات والقمامة وتجمع لعربات الكارو تسيء للمظهر العام بالمنطقة إلى موقف انتظار سيارات ساهم في القضاء على الزحام والتكدس المرورى بالمنطقة.

 

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