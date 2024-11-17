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أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة يتابع رصف وتطوير 30 شارعًا بالحوامدية (صور)

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة

قام إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بجولة تفقدية مكثفة بمدينة الحوامدية لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الحيوية.

نائب محافظ الجيزة يشدد على تطوير الشوارع

وشهدت الجولة تفقد نائب المحافظ لأعمال رصف وتطوير 30 شارعًا بمنطقة العزبة الشرقية بمدينة الحوامدية، حيث يتم تركيب بلاط الإنترلوك لتجميل الشوارع وتحسين مظهرها.

و شدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء هذه المشروعات، مع التأكيد على جودة التنفيذ لضمان استدامة هذه التحسينات.

نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الصرف الصحي

كما قام نائب محافظ الجيزة بتفقد أعمال الصرف الصحي بمنطقة العطور، موجهًا بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد. يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على توفير خدمات أساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد الحملة الميكانيكية في قرية أم خنان، حيث أكد على أهمية الحفاظ على كفاءة الآلات والمعدات وتوفير الصيانة الدورية لها. يأتي ذلك في إطار سعي محافظة الجيزة إلى ترشيد الإنفاق وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وتؤكد هذه الجولة على اهتمام القيادة المحلية بتطوير البنية التحتية في مدينة الحوامدية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تؤكد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والجودة في التنفيذ لضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذه المشروعات.

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