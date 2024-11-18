مصرع شاب بحادث انقلاب جرار زراعي بمصرف في الدقهلية

لقى شخص في نهاية العقد الثاني من عمره، مصرعه اثر انقلاب جرار زراعي بمصرف بقرية كفور العرب بطلخا بمحافظة الدقهلية.

مصرع شاب انقلب به جرار زراعي



تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز طلخا يفيد بمصرع شخص اثر انقلاب جرار زراعي خاص البلدية بمصرف بقرية كغور العرب التابعة للمركز.

نقل الجثة لمستشفي المنصورة الدولي



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع السيد حسن عبد النادي عبدالجليل 27 عاما مقيم كفر دميره القديم وتم نقل الجثة الى المستشفى الدولى وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.

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