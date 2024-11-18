الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب بحادث انقلاب جرار زراعي بمصرف في الدقهلية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقى شخص في نهاية العقد الثاني من عمره، مصرعه اثر  انقلاب جرار زراعي  بمصرف بقرية كفور العرب بطلخا بمحافظة الدقهلية.

مصرع شاب انقلب به جرار زراعي 


تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز طلخا  يفيد بمصرع شخص اثر  انقلاب جرار زراعي خاص البلدية بمصرف بقرية كغور العرب التابعة للمركز.

 

نقل الجثة لمستشفي المنصورة الدولي 


انتقل ضباط المباحث  وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع السيد حسن عبد النادي عبدالجليل 27 عاما مقيم كفر دميره القديم وتم نقل الجثة الى المستشفى الدولى  وجار تحرير المحضر  اللازم لاخطار النيابة العامة.

مصرع مسن صدمته دراجة بخارية بمركز طما فى سوهاج

مصرع طفلة 3 أعوام صدمتها سيارة بالغربية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدوريات العالمية أسعار اللحوم أسعار الذهب السياسة الخارجية صدمته دراجة محافظة الدقهلية مستشفى المنصورة مستشفي المنصورة الدولي

مواد متعلقة

الرقابة الصحية: 9.5% من سكان العالم معرضون للإصابة بمرض السكر بحلول 2030

المشدد 7 سنوات لربة منزل وعاطل للإتجار في مخدر الآيس بالمرج

إحالة أوراق تاجر مخدرات للمفتي لقتله زميله بالإسكندرية

خدمة المواطنين في الأقصر: حل 13 ألف شكوى خلال 10 أشهر

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

أبرزها عدم تحميله بالضرائب، 10 حقوق للاجئين تعرف عليها

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

فرمان جديد من الخطيب بشأن أزمة إصابة أشرف داري

بعد القبض علي داليا فؤاد، مكافحة الإدمان يحذر من تناول عقار GHB "مخدر الاغتصاب"

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

المزيد

انفوجراف

توقعات بفرضها من اليوم الأول لولاية ترامب.. سياسة الضغوط القصوى ضد إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مقيلًا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 24 من سورة الفرقان (فيديو)

متى يكون شرب الخمر حلالًا؟ تعرف على رد محمد سيد طنطاوي

أعمل في الخارج في سوبر ماركت به خمور.. فما الحكم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية