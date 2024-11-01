الجمعة 01 نوفمبر 2024
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وكيل أوقاف الدقهلية يشهد لقاء الجمعة للأطفال في مسجد البازات بطلخا

لقاء جمعة الأطفال
لقاء جمعة الأطفال بمسجد طلخا في الدقهلية، فيتو

 شهد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية اليوم، لقاء الجمعة للأطفال من مسجد البازات التابع لإدارة أوقاف طلخا.

 وجاء ذلك تحت رعاية  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمد حسين مدير الدعوة، وعدد من قيادات المديرية ومفتشي الدعوة والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة.

وقال وكيل أوقاف الدقهلية: واجبنا تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة، وذلك من خلال تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية لبناء جيل واع مثقف، مع التأكيد على المتابعة المستمرة، والالتزام التام بنظافة بيوت الله (عز وجل).

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