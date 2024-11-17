مصرع طفلة 3 أعوام صدمتها سيارة بالغربية

لقيت طفلة مصرعها صدمتها سيارة بدائرة مركز السنطة في محافظة الغربية.

بلاغ بمصرع طفلة

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا يفيد ورود إشارة من المستشفى العام بالسنطة يفيد استقبال ""سجدة محمد عبد اللطيف دياب" مقيمة بكفر الديب مركز زفتي عمرها 3 سنوات عامين "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطفلة إثر اصطدام سيارة بها وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

