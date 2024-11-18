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محافظات

مصرع مسن صدمته دراجة بخارية بمركز طما فى سوهاج

مصرع مسن صدمته دراجة
مصرع مسن صدمته دراجة بخارية فى سوهاج

 شهد مركز طما في محافظة سوهاج حادث سير، حيث اصطدم مسن بدراجة بخارية نقل على إثرها إلى المستشفى المركزى، وقد توفى أثناء تلقيه الإسعافات الأولية ووضع الجثمان بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات وتحرر محضر بالواقعة. 


مدير الأمن يتلقى إخطارا بمصرع مسن صدمته دراجة بخارية بطما 
 تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية، ما يفيد تلقيه من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال ما يفيد تلقى الرائد محمود ذكى رئيس مباحث شرطة مركز طما، بوصول المدعو  عاطف ا ج ج - سن 70- إلى  مستشفى طما المركزي مصابًا " نزيف بالمخ " وتوفـي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة  إدعاء حادث سير ومقيم بمركز طما. 


التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 
 وبالانتقال والفحص أفاد نجلته عبير سن 26 ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، أثناء سير والدها دائرة المركز اصطدمت بـــه دراجة بخارية " تروسيكل –قيادة المدعو  أحمد خ م ا - سن 22 عامل ومقيم دائرة المركز، مما أدي إلى إصابته ووفاته ونفت الشبهة الجنائية. 


القوة الأمنية تتمكن من ضبط المتهم والتروسيكل 
 وقد تمكنت القوة الأمنية بقيادة الرائد محمود ذكى رئيس المباحث ومعاونيه الرائد أحمد رشاد والنقيب مدحت ماضى من ضبط التروسيكل وقائده ، وأفاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه
ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ.  

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " نتيجة الاصطدام بجسم صلب حيث تحرر المحضر اللازم وأحيلت الواقعة للنيابة العامة. 

 

 

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