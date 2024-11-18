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ثقافة وفنون

التنمية الثقافية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمدرسة "خضير البورسعيدي" بالسحيمي (صور)

تخرج الدفعة الثانية
تخرج الدفعة الثانية من طلبة مدرسة “خضير البورسعيدي”، فيتو

احتفل  قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع  صندوق مكتبات مصر العامة، بتخريج الدفعة الثانية من طلبة مدرسة “خضير البورسعيدي” لفنون الخط العربي والزخرفة بفرعيها ببيت السحيمي بالقاهرة وبورسعيد، وذلك بمقر المدرسة بمركز الإبداع الفني ببيت السحيمي- شارع المعز.

وافتتح المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وشيخ الخطاطين الفنان خضير البورسعيدي معرضًا لفنون الخط العربي من مخطوطات الطلاب خريجي الدفعة الثانية، وسط لفيف من الاساتذة وطلاب المدرسة والمهتمين بفنون الخط العربي.

 

حفل تخرج الدفعة الثانية من طلبة مدرسة خضير البورسعيدي

 بدأ الحفل - الذي قدمه الاعلامي حسن الشاذلي- بكلمة الفنان "خضير البورسعيدي"، القاها نيابة عنه دكتور "محمد العربي" معربا فيها عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من مبدعي الخطوط العربية ومدارسها، ثم سلط بعد ذلك المعماري "حمدي سطوحي" الضوء على الخط العربي وذلك في كلمته التي القاها على جموع الحاضرين، حيث أشاد بمجهود المدرسة والطلاب وفناني الخط العربي مؤكدًا على كون الخط العربي تعبير عن الهوية متخطيا المعروف عنه أنه مجرد تواصل بالكلام.

وجاء بعد ذلك منح شهادات التقدير للأساتذة والقائمين على العمل بالمدرسة بفرعيها.. وفي كلمة القاها استاذ الخطوط الدكتور محمد الجريتلي استاذ جراحة العظام، بكلية الطب -جامعة بورسعيد - نيابة عن أساتذة المدرسة بفرع بورسعيد، أثنى فيها على المدرسة وتأثيرها الكبير في النهوض بفن الخط العربي، كما أوصى من خلالها الطلاب على تكملة المسيرة لتعزيز دور فن الخط العربي. 

تكريم الطلاب الخريجين

ومُنحت شهادات التخرج على الطلاب الخريجين والذي يبلغ عددهم "29" طالب وطالبة من فرع المدرسة بالقاهرة و"13" من طلاب فرع بورسعيد بحضور رانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة بالجيزة، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة الإقليمية نائبين عن السفير رضا الطايفي رئيس صندوق مكتبات مصر العامة، ممدوح التابعى مدير مكتبة مصر العامة ببورسعيد وممدوح حسن عوده المشرف على مدارس (خضير البورسعيدي) بالقاهرة والمحافظات.

و اختتم الحفل بحفل من التراث الشعبي والموسيقى والفلكلور قدمته فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

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