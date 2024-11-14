فرقة "ناي باند" تحيي حفلًا جديدًا في قبة الغوري

يقدم مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفلا جديدا لفرقة "ناي باند"، في الثامنة مساء الاحد الموافق 17 نوفمبر بقيادة الفنان عازف الناي هاشم لطفي وبمشاركة المطربة شيماء حامد.

فرقة ناي باند

جدير بالذكر أن فرقة ناى باند تم تكوينها منذ ما يقرب من عامين، وتضم مجموعة متنوعة من شباب الغناء، وتتميز الفرقة بتقديم أنماط الغناء العربي بكل أشكاله، حيث تقدم مجموعة متنوعة من أشهر الأغنيات لكبار نجوم الطرب العربي.