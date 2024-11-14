الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فرقة "ناي باند" تحيي حفلًا جديدًا في قبة الغوري

فرقة ناي ناي، فيتو
فرقة ناي ناي، فيتو

يقدم مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفلا جديدا لفرقة "ناي باند"، في الثامنة مساء الاحد الموافق 17 نوفمبر بقيادة الفنان عازف الناي هاشم لطفي وبمشاركة المطربة شيماء حامد.

فرقة ناي باند

جدير بالذكر أن فرقة ناى باند تم تكوينها منذ ما يقرب من عامين، وتضم مجموعة متنوعة من شباب الغناء، وتتميز الفرقة بتقديم أنماط الغناء العربي بكل أشكاله، حيث تقدم مجموعة متنوعة من أشهر الأغنيات لكبار نجوم الطرب العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

مركز إبداع قبة الغوري بالازهر قبة الغوري بالازهر قطاع صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي

الأكثر قراءة

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

شاي وترابيزة حديد، البساطة والتواضع في عزاء شقيقة شيخ الأزهر بساحة الطيب بالأقصر (صور)

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تجديد حبس طبيبة كفر الدوار 15 يوما على ذمة التحقيقات

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

أول تعليق من رئيس الوزراء على حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

منوعات

المزيد

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» يسجل 140 جنيها

سعر طن القصدير اليوم الخميس في البورصات العالمية

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

المزيد

انفوجراف

مواعيد تشغيل خط بشتيل - السادات - كفر داوود والعكس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لأول مرة، افتتاح 11 معهدًا أزهريًّا في جامبيا

دعاء ليلة الجمعة لـ الأب والأخ المتوفي، ردده

الأحاديث الواردة في فضائل سورة الحجر ومعناه في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads