"سمعنا غنوتك وطبلتك" في قبة الغوري الإثنين المقبل

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فرقة "سمعنا غنوتك وطبلتك" بقيادة الفنان وائل كرم في الثامنة مساء الإثنين المقبل.

تتضمن فقرات الحفل تقديم مختارات من المعزوفات الموسيقية والأغاني القديمة والحديثة، كما يتضمن تقديم باقة من أغاني التراث والفولكلور الشعبي، ومن هذه الأغنيات "يا جريد النخل العالي"، "الو الو"، "حرمت احبك"، "يا حلو صبح"، "بتسأل ليه عليَّا"، "يا ورد على فل وياسمين"، عزف موسيقى "الضوء الشارد" وغيرها من الفقرات الني اشتهرت بها الفرقة.

تأسست الفرقة على يد الفنان وائل كرم ويتراوح أعمار اعضائها من عازفين ومطربين بين 7 و18 سنة.

وشارك الفريق في العديد من الحفلات والمهرجانات منها “مهرجان الطبول”.