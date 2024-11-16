السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

التنمية الثقافية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمدرسة خضير البورسعيدي

قطاع صندوق التنمية
قطاع صندوق التنمية الثقافية، فيتو

يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، بتخريج الدفعة الثانية من طلبة مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي، بفرعيها ببيت السحيمي وبورسعيد، وذلك بمقر المدرسة بمركز الإبداع الفني ببيت السحيمي- شارع المعز- في السابعة مساء غدًا الأحد الموافق 17 نوڤمبر وذلك بحضور المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الفنية والثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، السفير "رضا الطايفي"  مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

ويشهد الحفل توزيع شهادات التخرج على الخريجين والذي يبلغ عددهم "29" طالب وطالبة من فرع المدرسة بالقاهرة و"13" من طلاب فرع بورسعيد. كما يشهد الحفل منح شهادات تقدير للأساتذة والقائمين على العمل بالمدرسة.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت عام 2021 عن تدشين مدرسة "خضير البورسعيدي" وفق بروتوكول تعاون بين صندوق التنمية وصندوق مكتبات مصر العامة، يهدف إلى تعزيز وصون الهوية المصرية العربية من خلال فنون الخط العربي وتشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية بمنهجه الصحيح لخلق أجيال جديدة من فناني الخط وتعزيز أساليبه في مواجهة البدائل الإلكترونية. 

جدير بالذكر أن الدراسة بالمدرسة مجانية لمدة عامين، يدرس خلالها الطلاب أنواع الخطوط العربية  المختلفة منها، "الخط الكوفي"، "الخط الديواني"، "خط الثلث"، "خط النسخ"، "خط الرقعة" وغيرها من الخطوط.. بحيث يتم تدريب الطلاب على يد نخبة من أساتذة وفناني الخط العربي تحت إشراف الفنان الكبير"خضير البورسعيدي" شيخ الخطاطين ونقيب خطاطي مصر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع صندوق التنمية الثقافية صندوق مكتبات مصر العامة مدرسة خضير البورسعيدي مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي المعماري حمدي السطوحي وزارة الثقافة

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

مطالب دفاع فتوح خلال جلسة محاكمته بتهمة دهس أمين شرطة وتعاطي مخدرات (فيديو وصور)

جريمة في حق الوطن، خبير اقتصادي يكشف سر الحصيلة الدولارية للمصدرين

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

الفراخ البيضاء تسجل 68 جنيهًا، انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

بمشاركة مصر، كل ما تريد معرفته عن قمة مجموعة العشرين المقبلة بالبرازيل

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

اعتراف في الوقت الضائع، بايدن: زوجتي كانت تريد إرسالي إلى الفضاء بسبب هفواتي (فيديو)

مصرع 10 أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرين في حريق بمستشفى بالهند (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شخصان تمنى المشركون نزول القرآن عليهما بدلا من النبي، من هما؟

تفسير حلم السجود في المنام وعلاقته بالسلام الداخلي والروحانية العالية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads