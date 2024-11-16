"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم

في إطار سعي بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية لإبراز ثقافة العمارة المصرية، والعمل على التوعية الثقافية والإعلامية في مجال، المعمار والعمران والبيئة المصرية، يشهد بيت المعمار المصري بمقره بدرب اللبانة (ميدان القلعة)، حلقة نقاشية جديدة بعنوان "المعماري ومتغيرات سوق العمل" وذلك في السادسة مساء اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر، ومن المقرر أن يقدم الندوة المعماري بهاء وجدي.

بيت المعمار المصري

بيت المعمار المصري هو بالأصل منزل علي لبيب الأثري، والذي تم تخصيصه عام 2010 ليكون بيت المعمار المصرى تابع لصندوق التنمية الثقافية.

وتم تحديد أهداف بيت المعمار المصري الأساسية للبيت تتمحور حول إبراز ثقافة العمارة المصرية المتواصلة بالوطن المصري عبر عصورها التاريخية مع الإشارة إلى الإيجابيات والسلبيات، بالإضافة إلى توضيح الملامح والعوامل المؤكدة للجانب الإيجابي في توافق المعمار المصري مع الواقع البيئي، وبتنوع أنماطه الجغرافية والمؤثرات الثقافية.