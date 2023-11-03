طريقة عمل الكبد والقوانص لغداء سريع يوم الجمعة

طريقة عمل الكبد والقوانص، الكبد والقوانص من مشتقات الدجاج الشهيرة واللذيذة التي لا تقاوم ولها عشاق كثيرون وقيمة غذائية عالية لذا تهتم الأمهات بتقديمها.

وطريقة تعامل الكبد والقوانص، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكبد والقوانص، بمذاق مختلف.

مكونات عمل الكبد والقوانص:-

نصف كيلو كبد وقوانص منظفة جيدا ومقطعه

ربع كيلو بصل مقطع شرائح

ثمرة فلفل رومي أخضر مقطع شرائح

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ثمرة فلفل رومي أصفر مقطع شرائح

ثمرة فلفل رومي أحمر مقطع شرائح

2 ثمرة طماطم مقطعة شرائح

2 ملعقة دبس رمان

ملح

فلفل اسود

بهارات دجاج

سماق

2 ورق لورى

رشة قرفة

زيت ذرة

طريقة عمل الكبد والقوانص:-

نحضر نحضر الكبد والقوانص ونغسلها جيدا بالماء الجاري.

ثم ننقع الكبد والقوانص فى الماء والملح والخل والدقيق وعصير الليمون والفلفل الأسود لمدة نصف ساعة.

ثم نهشر مقلاة غير لاصقة ونضعها على النار ونضع بها الزيت والقوانص ونقلب جيدا حتى يتغير لونها ثم نهدئ النار عليها ونتركها لمدة 5 دقائق.

ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الكبد ونقلب جيدا حتى يتغير لونها.

ثم نضيف الفلفل والطماطم ونقلب جيدا.

ثم نضيف كوب ماء ونترك الخليط يغلى.

ثم نضيف دبس الرمان ونهدئ النار.

ثم نضيف التوابل والملح ونتركها تغلي مرة واحدة.

ثم نرفعها من على النار وتقدم ساخنة بجانب الأرز بالشيعرية والسلطة الخضراء أو سلطة الطحينة.

وهي أكلة متكاملة وسريعة التحضير وذات مذاق مميز.

طريقة عمل الكبد والقوانص، فيتو

فوائد الكبد والقوانص

والكبد والقوانص لها قيمة غذائية عالية لذا يجب الإكثار من تناولها، ومن فوائد الكبد والقوانص:-

كبد الفراخ تحتوي على فيتامين أ الذي يعمل على تحسين وتقوية النظر والرؤية الجيدة، كما أنها تحتوي على حمض الفوليك الذي يقوي الخصوبة ويساعد على منع العيوب الخلقية للأجنة.

الكبدة مفيدة للأسنان واللثة والعظام لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الفوسفور الذي يعمل مع الكالسيوم على بناء العظام، كما انها تحتوي على فيتامين B1 وهو فيتامين أساسي يعمل على تجديد أنسجة وخلايا الجسم والجلد ونقصه في الجسم يحدث حرقان حول الفم واللسان وتشققات للجلد في أماكن مختلفة من الجسم.

تعد مصدرًا غنيًا بالحديد والذي له فاعلية كبيرة في علاج فقر الدم بالإضافة إلى احتوائها على الماغنسيوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور.

القوانص منشط قوي للذاكرة وتقوي وتحسن الوظائف العصبية وتعمل على تعزيز وظائف المخ المختلفة من الفهم والاستيعاب.

تعمل القوانص على تحسين عملية الهضم لاحتوائها على الألياف الغذائية.

نسبة الدهون بالقوانص قليلة جدًا ولذلك فهي وجبة مناسبة للذين يتبعون أنظمة تخسيس لإنقاص وزنهم.