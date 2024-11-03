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رياضة

رينارد: لن أبقى في السعودية حال عدم صعود الأخضر لكأس العالم

رينارد
رينارد

أكد هيرفي رينارد، العائد لتدريب السعودية، أنه يثق في بلوغ "الأخضر" كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد بداية متواضعة في التصفيات الآسيوية رغم عدم سهولة المهمة.

انفصل الاتحاد السعودي للعبة عن المدرب روبرتو مانشيني، بعدما جمع خمس نقاط في أربع مباريات في المرحلة الثالثة المؤهلة للبطولة المقامة في أمريكا الشمالية، واستعان بالمدرب رينارد الذي كان قد ترك تدريب السعودية في مارس آذار 2023.


وقاد رينار السعودية لتحقيق أكبر مفاجأة في كأس العالم 2022 بالفوز على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية، قبل أن يتوج رفاق ليونيل ميسي باللقب في قطر.

وأبلغ رينار حساب منتخب السعودية على منصة إكس: "عودتي للسعودية كانت لأنني أؤمن أن بإمكانها التأهل لكأس العالم، وإلا لن أبقى ليوم واحد في البلاد".

وأضاف: "أعرف اللاعبين وأدرك حجم موهبتهم، الوضع الحالي ليس جيدًا ولكن ليس الأسوأ، هناك ست مباريات متبقية حتى نهاية التصفيات لذلك المهمة واضحة، يتأهل أول مركزين إلى كأس العالم، وما زال كل شيء ممكن. لن تكون المهمة سهلة لكنها ممكنة ولن ابقي يوما واحد في منصبي حال عدم التأهل للمونديال".

وقال المدرب الفرنسي: "على اللاعبين فقط تذكر ما فعلوه قبل بضع سنوات وليس بالماضي البعيد، يجب على اللاعبين التفاني في المنتخب، هذا تحدي رائع للوصول إليه... لدي كامل الثقة فيهم".

وتابع: "غادرت قبل 18 شهرا، ومنذ مغادرتي وأنا أشاهد الدوري السعودي كل أسبوع ولا أظن أنه يوجد أي أسرار تخفى عني".

وأوضح سبب مشاهدته المستمرة قائلًا "أولًا بسبب أن المنافسة تجذب المشاهدة، وثانيًا لأن معظم اللاعبين الذين كانوا في المنتخب يلعبون في الأندية الجماهيرية".

ولدى السعودية خمس نقاط في المركز الثالث وهو نفس رصيد أستراليا والبحرين. وتتصدر اليابان المجموعة الثالثة ولها عشر نقاط.

 

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