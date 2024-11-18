في ذكرى ميلاد فتى الشاشة الأسمر.. أفلام أحمد زكي تركز على القضايا المجتمعية.. أعماله ضمن قائمة أفضل 100 فيلم.. وهذه قصة «البرئ» مع الرقابة

أحمد زكى، أسطورة الأداء التمثيلى (ولد فى مثل هذا اليوم 18 نوفمبر 1946). لديه موهبة متميزة، قدم جميع الأدوار الفيلسوف والضابط والتاجر والشاب الفقير وصاحب النفوذ حتى البيه البواب، وناقشت أفلامه القضايا المجتمعية.

ونعرض في التقرير التالي 10 أفلام للفتى الأسمر أحمد زكي دخل بعضها في قائمة أفضل 100 فيلم.

وفيلم " أبناء الصمت " قدم فيه أحمد زكى أول أدواره الحقيقة عام 1974 مع مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمود مرسى، نور الشريف، ميرفت أمين، مديحة كامل، حمدى أحمد، محمد صبحى، سيد زيان، عن قصة مجيد طوبيا وإخراج محمد راضى جسد فيه دور "سمير "أحد الجنود على خط النار أثناء مرحلة الاستنزاف يحلم مع زملائه بتحرير الأرض، وتعمل خطيبته صحفية تعانى من رفض رئيس التحرير نشر تحقيقاتها الثورية ويتم العبور وتتغير الصورة على خط النار وفى الصحافة.

أحمد سبع الليل فى البرئ



دور أحمد سبع الليل دور فريد قدمه أحمد زكى فى فيلم " البرئ "، فيلم سياسي جرئ كتبه وحيد حامد وأخرجه عاطف الطيب عام 1986، اختير ضمن قائمة أفضل مائة فيلم فى تاريخ السينما المصرية يحكى وضع الحياة السياسية فى فترة من الفترات، إلا أن الرقابة رفضته وظل الفيلم ممنوعا من العرض، وشكلت لجنة من وزارات الداخلية والدفاع والثقافة لبحث إمكانية عرضه، وكانت النتيجة قرار اللجنة حذف أكثر من ثلث مشاهد الفيلم منها نهاية الفيلم ورفض عاطف الطيب الحذف حتى أجيز الفيلم بعد تعديل نهايته مع بعض المشاهد الأخرى، قدم الموسيقار عمار الشريعى بصوته أغنيتين من أشعار عبد الرحمن الأبنودى الأولى " ياقبضتى دقى على الحجر لحد ما تصحى كل البشر"، والثانية "محبوس ياطير الحق قفصك حزين ولعين ".

الحب فوق هضبة الهرم من أفضل مائة فيلم

فى نفس العام 1986 قدم الفنان أحمد زكى فيلم “الحب فوق هضبة الهرم” عن قصة نجيب محفوظ وسيناريو مصطفى محرم وإخراج عاطف الطيب، الفيلم يحتل المركز 67 فى قائمة أفضل مائة فيلم، جسد فيه دور " على " شاب من أسرة فقيرة يتخرج ويعمل فى إحدى المصالح الحكومية ويقع فى حب زميلته ــ آثار الحكيم ـــ وهو لا يملك مقومات الزواج المادية، لكن تتم خطبته لحبيبته، وعندما رغبا فى لقاء رومانسى بينهما لم يجد مكانا إلا عند سفح الهرم ويقبض عليهما بتهمة ممارسة فعل فاضح علنا.

أحمد زكي في دور الشاب الريفى بشادر السمك

وفى عام 1986 ايضا قدم أحمد زكى فيلم " شادر السمك " مع نبيلة عبيد، عن قصة نبيل نصار وإخراج على عبد الخالق جسد فيه دور أحمد الشاب الريفى الذى عمل فى شادر السمك بائعا، ويقرر مساندة جمالات ضد أباطرة السوق، وتعجب به ويتزوجها، وبأموالها يصبح صاحب مكانة فى السوق وعندما يكبر ويصبح من كبر التجار فى الشادر يتنكر لزوجته وينفرد بالتجارة ثم يطلقها من أجل سوزى المرأة اللعوب.

عبد السميع فى البيه البواب

فى عام 1987 جسد الفنان أحمد زكى شخصية " عبد السميع " فى فيلم " البيه البواب " وهو من الأفلام الكوميدية الاجتماعية عن قصة يوسف جوهر وإخراج حسن إبراهيم، ويحكى قصة عبد السميع الشاب الصعيدى الذى جاء إلى القاهرة مع زوجته وأولاده ليعمل بوابا فى إحدى العمارات وتضحك عليه إحدى ساكنات العمارة وتتزوجه عرفيا لسرقة الأموال التى تكسبها من عمله كسمسار عقارات بجانب عمل البواب، وكان سيناريو الفيلم قد عرض على الفنان عادل أمام الذى طلب تغيير المخرج حسن إبراهيم واستبداله بالمخرج محمد عبد العزيز ورفض المنتج، وجأ بأحمد زكى بطلا، واعتذرت ميرفت أمين عن دور زوجة أحمد زكى فاختار زكى الفنانة مهجة عبد الرحمن لدور زوجته الصعيدية فى الفيلم.

زوجة رجل مهم فى المركز الثلاثين ضمن قائمة أفضل مائة فيلم

وفى عام 1988 يقدم أحمد زكى شخصية " هشام " فى فيلم " زوجة رجل مهم " وهو فيلم اختير فى المركز 30 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية، يجسد فيه دور ضابط أمن الدولة الانتهازي المستغل لنفوذه على حساب كل من حوله، وتقوم انتفاضة 17 و18 يناير فتضحى الدولة بهشام وأمثاله فيفقد اتزانه ويوحي إلى من حوله أنه مازال فى السلطة، وعندما تعرف زوجته حقيقته يقتلها ويقتل والدها وينتحر، كتب سيناريو وحوار الفيلم رءوف توفيق ويخرجه محمد خان وتقوم ببطولته ميرفت أمين وزيزى مصطفى ونظيم شعراوى ويقوم فيه خيرى بشارة بالتمثيل.

الفنان أحمد زكى

وفى عام 1988 أيضا يقدم الفنان أحمد زكى فيلم " أحلام هند وكاميليا " الذى يجسد فيه دور " عيد" دور نصاب يهرب بمبلغ كبير كان من المفروض أن يوصله لأحد تجار العملة، ويدفن الأموال تحت شجرة فى بيت تقيم فيه الخادمتان هند وكاميليا، وأوهم هند بحبه لها فتهرب من زوجها لتقيم معه ثم تكتشف حقيقته وتكتشف أيضا مكان المال فتستولى عليه وتهرب به إلى الاسكندرية مع صديقتها، قام بدور هند نجلاء فتحى، وشاركتها عايدة رياض القصة والسيناريو والإخراج للمخرج محمد خان.

أما شخصية " حسن هدهد " الشاب الرياضى التى قدمها أحمد زكى خلال فيلم " كابوريا " الذى عكس فيه طموحات الطبقات الفقيرة وأحلامها من خلال شاب يبحث عن المال والنجاح فتنزلق قدمه وسط فئة العابثين من الأغنياء فيكون مصدر سخريتهم واستغلالهم، وحقق الفيلم عام 1990 نجاحا تجاريا كبيرا بعد أن صار بطله قدوة للشباب حتى فى قصة الشعر لفترة طويلة، الفيلم كتب له السيناريو عصام الشماع وانتجه حسين الإمام وتقاسم بطولته رغدة ممدوح وافى والراقصة دينا وأخرجه خيرى بشارة.

أحمد زكى فى البيضة والحجر



فيلم البيضة والحجر، الذى عرض عام 1990 أيضا، وهو فيلم يناقش فيه المؤلف محمود أبو زيد قضية الصراع بين العلم والدجل والخرافات، قدم فيه أحمد زكى شخصية " مستطاع "الذى يحضر رسالة دكتوراه فى الفلسفة ويقرر استغلال العلم فى الدجل والشعوذة دون أدنى مسئولية ليتجاوز مشاكله، أخرج البيضة والحجر على عبد الخالق، وقام ببطولته مع أحمد زكى معالى زايد ومحمود السباع.

فيلم الإمبراطور.. أول إخراج طارق العريان

وفى عام 1990 أيضا وفى أول إخراج سينمائى لطارق العريان قدم الفنان أحمد زكى شخصية " زينهم " فى فيلم "الإمبراطور" الذى يعد من أشهر أدواره، جسد فيه دور الشاب الصعيدى الهارب من الصعيد بحثا عن رزقه ويبدأ فى تهريب المخدرات بمساعدة صديقه إبراهيم الذى جسد دوره الفنان محمود حميدة فى أول أدواره فى السينما، شاركهم البطولة رغدة وأبو بكر عزت وعبد الله محمود.