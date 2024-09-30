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ثقافة وفنون

الإعلامي محمود سعد يكشف قصة جديدة عن الراحل أحمد زكي

أحمد زكي، فيتو
أحمد زكي، فيتو

كشف الإعلامي محمود سعد، قصة جديدة عن الفنان أحمد زكي، خلال تصويره فيلم ضد الحكومة، هذا العمل الذي يعتبر واحدًا من أهم أفلام زكي، حيث قدم فيه دور المحامي المرتشي، الذي يستغل ثغرات القانون لتحقيق أهدافه الشخصية.

 

في هذا السياق، قال محمود سعد خلال فيديو عبر قناته الشخصية بـ “يوتيوب”، إنه في أحد الأيام هاتفه أحمد زكي، وطلب منه الحضور إلى منزله، وحينما ذهب له سعد وجده مرتديًا بدلة دون قميص، فتعجب وسأله عن هذه الملابس، ليجيبه زكي بأنه يريد أن تتسخ البدلة وتصبح بذيئة، حتى تناسب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المحامي، في فيلم ضد الحكومة.

 

كان يهتم بأدق تفاصيل الشخصية

وأكد محمود سعد أن أحمد زكي كان يهتم بأدق تفاصيل الشخصية التي كان يلعبها، فكان الراحل نجمًا مغرمًا في الفن، متقنًا لجميع الأدوار التي يقدمها، مخلصًا في عمله بشكل يجعله أحيانًا لا ينام من كثرة التفكير في خروج العمل بأفضل شكل ممكن.

 

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