في ذكرى عيد ميلاده، ناقد فني: الواقعية سر تميز أحمد زكي من دور البواب إلى الرئيس

اليوم تحل ذكرى ميلاد النجم الأسمر الفنان أحمد زكي الذي أمتعنا بأدواره وتنوعها فأحببناه في دور البواب وفي دور رئيس الجمهورية واستطاع أن يجسد كل هذه الأدوار ببراعة.

أحمد زكي نجم استثنائي

وقال الناقد الفني محمد شوقي إن “أحمد زكي نجم استثنائي وهو جان وبطل أول ودائمًا ما ينوع في أدواره وعمرنا ما شُفنا البطل يكون البواب الذي يقوم بتجسيده الفنان أحمد زكي”.

أحمد زكي بطل شعبي

وتابع: "فكان بطل شعبي وواقعي والجمهور صدقه وآمن بيه وعلشان كدا كان أحمد زكي أقرب للجمهور من نجوم صف أول كثير وحتى لما قدم أفلام تجارية كان بيقدمها بشكل مختلف".



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وأردف محمد شوقي: "أحمد زكي كان معاه كوكبة من الفنانين والمنتجين والمخرجين وهم سبب في تلميع تلك الجوهرة ولذلك نقول لا يوجد مثل أم كلثوم وذلك لأن نجاح أم كلثوم من نجاح الفريق الذي كان يعمل معها".

الناقد محمد شوقي، فيتو

أحمد زكي

أحمد زكى ، فنان وممثل عبقرى وموهبة فريدة، صاحب بشرة سمراء وشعر مجعد، لقب بالنجم الأسمر، عرف بخفة الدم وتقليد الفنانين، وجسد الأدوار الصعبة، واستطاع ان يثبت وجوده كفنان وسط اباطرة التمثيل وقت ظهوره، ورحل عام 2005.



لم ينتمى أحمد زكى في حياته لاتجاه أو حزب أو مذهب وفى هذا يقول: “حزبي هو فني وانا غيور على مصلحة مصر ولست منضما تحت أي لواء أو حزب”.

ميلاد النجم الأسمر فقيرا

ولد في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر 1946 بالشرقية، ودرس بمدرسة الزقازيق الثانوية الصناعية قسم البرادة وتفوق في فريق التمثيل بالمدرسة وحصلت مدرسته على الجائزة الأولى في التمثيل بسبب ثلاث مسرحيات قام أحمد زكى بتمثيلها وهي “أحمس، الطريق الأبيض، غاب القمر” وكانت لجنة التحكيم مكونة من: محمد توفيق، عبد المنعم إبراهيم، محمود السباع ونصحوه بالانضمام إلى معهد التمثيل، فجاء إلى القاهرة وعمل بلاسيرا في أحد المسارح.

عانى أحمد زكي في حياته ومنذ ميلاده متاعب كثيرة، بعد أن رحل أبوه، فقد عاش حياة اليتم والوحدة والعزلة، حتى إنه قضى حياته وحيدًا، يقول عن نفسه: حياتي ميلودراما كأنها من أفلام حسن الإمام، توفي والدي وأنا عمري ست سنوات، أتى بي ثم تركني في الدنيا وحيدًا، أمي كانت فلاحة بسيطة صغيرة السن لا يجوز أن تظل عزباء وحيدة في الدنيا فزوجوها وعاشت مع زوجها، ومن بيت خالي إلى بيت جدتي حتى كبرت في بيوت العائلة بلا إخوة أو أم، ولم أرَ أمي إلا بعد زواجها بعامين، جاءت إلى بيت جدتي ووجدتها امرأة منكسرة حزينة تنظر إليَّ بعينين حزينتين وقبلتني وانصرفت دون أن تنطق معي كلمة واحدة.