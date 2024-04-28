أعراض وأسباب سرطان اللسان، وكيف تحمي نفسك منه؟

سرطان اللسان هو نوع من السرطان الذي يبدأ في خلايا اللسان، ويمكن أن يسبب آفات أو أورام على اللسان إنه نوع من سرطان الرأس والرقبة.

ويمكن أن يحدث سرطان اللسان في الجزء الأمامي من اللسان، وهو ما يسمى "سرطان اللسان الفموي" أو قد يحدث عند قاعدة اللسان، بالقرب من مكان اتصاله بأسفل الفم، وهذا ما يسمى "سرطان الفم والبلعوم".

سرطان الخلايا الحرشفية هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان اللسان، ويحدث هذا النوع من السرطان:

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سرطان اللسان، فيتو

على سطح الجلد

في بطانة الفم والأنف والحنجرة والغدة الدرقية والحنجرة

في بطانة الجهاز التنفسي والهضمي

كل هذه الأجزاء من الجسم مغطاة بالخلايا الحرشفية.

أعراض سرطان اللسان

في المراحل المبكرة من سرطان اللسان، وخاصةً السرطان الموجود في قاعدة اللسان، قد لا يلاحظ المريض أي أعراض، أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا لسرطان اللسان هو ظهور قرحة على اللسان لا تشفى وتنزف بسهولة، وقد يلاحظ أيضًا ألمًا في الفم أو اللسان.

وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان اللسان ما يلي:

بقعة حمراء أو بيضاء على اللسان لا تزال قائمة

قرحة اللسان المستمرة

ألم عند البلع

خدر الفم

التهاب الحلق الذي يستمر

نزيف من اللسان دون سبب واضح

كتلة على اللسان لا تزال قائمة

أسباب الإصابة بسرطان اللسان ومن هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة؟

سبب سرطان اللسان غير معروف، ومع ذلك يمكن أن تؤدي بعض السلوكيات والظروف إلى زيادة المخاطر، بما في ذلك:

التدخين أو مضغ التبغ

الإفراط في الشرب

الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهو مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي

مضغ التنبول، وهو شائع بشكل خاص في جنوب وجنوب شرق آسيا

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان اللسان أو سرطانات الفم الأخرى

تاريخ شخصي للإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطانات الخلايا الحرشفية الأخرى

اتباع نظام غذائي سيئ

سوء نظافة الفم (التهيج المستمر الناتج عن الأسنان الخشنة أو أطقم الأسنان غير المناسبة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان اللسان)

كما أن سرطان اللسان أكثر شيوعًا عند الرجال الأكبر سنًّا منه عند النساء أو الشباب، وتعد سرطانات الفم أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا.

علاج سرطان اللسان

يعتمد علاج سرطان اللسان على حجم الورم ومدى انتشار السرطان وقد يحتاج إلى علاج واحد فقط أو قد تحتاج إلى مجموعة من العلاجات.

وعادةً ما يمكن علاج سرطان الفم المبكر الذي لم ينتشر من خلال عملية جراحية صغيرة لإزالة المنطقة المصابة، وعادةً ما تحتاج الأورام الأكبر حجمًا إلى إزالتها بعملية جراحية تسمى استئصال اللسان الجزئي، حيث تتم إزالة جزء من اللسان.

إذا قام الأطباء بإزالة جزء كبير من اللسان، فقد تخضع لعملية جراحية لإعادة البناء في هذه الجراحة، سيأخذ طبيبك قطعة من الجلد أو الأنسجة من جزء آخر من الجسم ويستخدمها لإعادة بناء اللسان والهدف من كل من جراحة استئصال اللسان وإعادة البناء هو إزالة السرطان مع الإضرار بأقل قدر ممكن من الفم.

ويمكن أن يؤدي استئصال اللسان إلى آثار جانبية شديدة، بما في ذلك تغييرات في طريقة تناول الطعام والتنفس والتحدث والبلع، علاج النطق يمكن أن يساعد تتعلم كيفية التكيف مع هذه التغييرات، ويمكن أن يساعدك العلاج بالكلام على التأقلم.

سرطان اللسان، فيتو

إذا انتشر السرطان إلى العقد الليمفاوية، فمن المرجح أن تتم إزالتها بالجراحة.

إذا كان ورم كبير في اللسان أو كان السرطان منتشرًا، فربما يحتاج المريض إلى إجراء مجموعة من الجراحة لإزالة الورم والإشعاع لضمان إزالة جميع الخلايا السرطانية أو قتلها وهذا يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية مثل جفاف الفم وتغييرات في الذوق.

وقد يوصي الأطباء أيضًا بالعلاج الكيميائي لعلاج السرطان، بالإضافة إلى الجراحة أو الإشعاع.

يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان اللسان عن طريق تجنب الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان اللسان، وعن طريق الاعتناء بالفم لتقليل المخاطر:

لا تدخن أو تمضغ التبغ

لا تشرب الكحوليات

لا تمضغ التنبول

الحصول على دورة كاملة من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

قم بتضمين الكثير من الفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي

تأكد من تنظيف أسنانك يوميًا واستخدام خيط الأسنان بانتظام

قم بزيارة طبيب الأسنان مرة كل ستة أشهر