الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أعراض وأسباب سرطان اللسان، وكيف تحمي نفسك منه؟

سرطان اللسان، فيتو
سرطان اللسان، فيتو

سرطان اللسان هو نوع من السرطان الذي يبدأ في خلايا اللسان، ويمكن أن يسبب آفات أو أورام على اللسان إنه نوع من سرطان الرأس والرقبة. 

ويمكن أن يحدث سرطان اللسان في الجزء الأمامي من اللسان، وهو ما يسمى "سرطان اللسان الفموي" أو قد يحدث عند قاعدة اللسان، بالقرب من مكان اتصاله بأسفل الفم، وهذا ما يسمى "سرطان الفم والبلعوم". 

سرطان الخلايا الحرشفية هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان اللسان، ويحدث هذا النوع من السرطان: 

Advertisements

سرطان اللسان، فيتو

على سطح الجلد 

في بطانة الفم والأنف والحنجرة والغدة الدرقية والحنجرة 

في بطانة الجهاز التنفسي والهضمي 

كل هذه الأجزاء من الجسم مغطاة بالخلايا الحرشفية. 

 

أعراض سرطان اللسان 

في المراحل المبكرة من سرطان اللسان، وخاصةً السرطان الموجود في قاعدة اللسان، قد لا يلاحظ المريض أي أعراض، أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا لسرطان اللسان هو ظهور قرحة على اللسان لا تشفى وتنزف بسهولة، وقد يلاحظ أيضًا ألمًا في الفم أو اللسان. 

وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان اللسان ما يلي: 

بقعة حمراء أو بيضاء على اللسان لا تزال قائمة 

قرحة اللسان المستمرة 

ألم عند البلع 

خدر الفم 

التهاب الحلق الذي يستمر 

نزيف من اللسان دون سبب واضح 

كتلة على اللسان لا تزال قائمة 

 

أسباب الإصابة بسرطان اللسان ومن هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة؟ 

سبب سرطان اللسان غير معروف، ومع ذلك يمكن أن تؤدي بعض السلوكيات والظروف إلى زيادة المخاطر، بما في ذلك: 

التدخين أو مضغ التبغ 

الإفراط في الشرب 

الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهو مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي 

مضغ التنبول، وهو شائع بشكل خاص في جنوب وجنوب شرق آسيا 

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان اللسان أو سرطانات الفم الأخرى 

تاريخ شخصي للإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطانات الخلايا الحرشفية الأخرى 

اتباع نظام غذائي سيئ  

سوء نظافة الفم (التهيج المستمر الناتج عن الأسنان الخشنة أو أطقم الأسنان غير المناسبة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان اللسان) 

كما أن سرطان اللسان أكثر شيوعًا عند الرجال الأكبر سنًّا منه عند النساء أو الشباب، وتعد سرطانات الفم أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا. 

 

علاج سرطان اللسان  

يعتمد علاج سرطان اللسان على حجم الورم ومدى انتشار السرطان وقد يحتاج إلى علاج واحد فقط أو قد تحتاج إلى مجموعة من العلاجات. 

وعادةً ما يمكن علاج سرطان الفم المبكر الذي لم ينتشر من خلال عملية جراحية صغيرة لإزالة المنطقة المصابة، وعادةً ما تحتاج الأورام الأكبر حجمًا إلى إزالتها بعملية جراحية تسمى استئصال اللسان الجزئي، حيث تتم إزالة جزء من اللسان. 

إذا قام الأطباء بإزالة جزء كبير من اللسان، فقد تخضع لعملية جراحية لإعادة البناء في هذه الجراحة، سيأخذ طبيبك قطعة من الجلد أو الأنسجة من جزء آخر من الجسم ويستخدمها لإعادة بناء اللسان والهدف من كل من جراحة استئصال اللسان وإعادة البناء هو إزالة السرطان مع الإضرار بأقل قدر ممكن من الفم. 

ويمكن أن يؤدي استئصال اللسان إلى آثار جانبية شديدة، بما في ذلك تغييرات في طريقة تناول الطعام والتنفس والتحدث والبلع، علاج النطق يمكن أن يساعد تتعلم كيفية التكيف مع هذه التغييرات، ويمكن أن يساعدك العلاج بالكلام على التأقلم.

سرطان اللسان، فيتو

 

إذا انتشر السرطان إلى العقد الليمفاوية، فمن المرجح أن تتم إزالتها بالجراحة. 

إذا كان ورم كبير في اللسان أو كان السرطان منتشرًا، فربما يحتاج المريض إلى إجراء مجموعة من الجراحة لإزالة الورم والإشعاع لضمان إزالة جميع الخلايا السرطانية أو قتلها وهذا يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية مثل جفاف الفم وتغييرات في الذوق. 

وقد يوصي الأطباء أيضًا بالعلاج الكيميائي لعلاج السرطان، بالإضافة إلى الجراحة أو الإشعاع.

يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان اللسان عن طريق تجنب الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان اللسان، وعن طريق الاعتناء بالفم لتقليل المخاطر: 

لا تدخن أو تمضغ التبغ 

لا تشرب الكحوليات 

لا تمضغ التنبول 

الحصول على دورة كاملة من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري 

قم بتضمين الكثير من الفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي 

تأكد من تنظيف أسنانك يوميًا واستخدام خيط الأسنان بانتظام 

قم بزيارة طبيب الأسنان مرة كل ستة أشهر 

أعراض الإصابة بالصرع، وهل يمكن علاج النوبات بالأدوية فقط؟

فوائد الأفوكادو، يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا ويقوى المناعة والعظام ويحارب السرطان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سرطان اللسان سرطان سرطان اللسان الفموي سرطان الفم والبلعوم سرطان الخلايا الحرشفية اعراض سرطان اللسان اسباب الاصابة بسرطان اللسان التدخين الغدة الدرقية الورم الحليمي البشري سرطان الفم سرطانات الفم

مواد متعلقة

أبرزها المغص والإسهال، أعراض وأسباب التسمم الغذائي

قد تؤدي للوفاة، أعراض وأسباب حساسية الألبان وطرق علاجها

سخونة وتورم، أعراض وأسباب التهاب المفاصل الصدفي

أهمها السيلان والعطس، أعراض حساسية الأنف وطرق علاجها

ads

الأكثر قراءة

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

زلزال يضرب مدينة صباح الأحمد بالكويت

استعراض قاتل، كشف أسباب سقوط سيارة الزفاف بترعة دندرة، ومشهد محزن داخل المستشفى (صور)

أخطروا الموزعين، انخفاض كبير بأسعار سيارات جيلي بالأسواق خلال أبريل، وقائمة بالسعر الجديدة

مصائب قوم عند قوم فوائد، فرصة من ذهب لـ عواد وصبحي بسبب أزمة المغربي بو طيب

أعراض وأسباب سرطان اللسان، وكيف تحمي نفسك منه؟

ما شفتش لمسة اليد، أول تعليق من مخرج مباراة الأهلي على إلغاء هدف مازيمبي

المستندات المطلوبة لتقديم طلب تعديل رخصة محل بالجيزة

منوعات

المزيد

تحرش مدير مدرسة بطالبة يهز المغرب، والضحية تروي تفاصيل صادمة وتكشف سر نشر الفيديو

حقيقة ظهور عناكب على سطح المريخ

محكمة أمريكية تقضي بالسجن 20 عاما على النجم العالمي آر كيلي

تسبب في حالة تسمم، إغلاق مطعم شهير بالسعودية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

تجاوز 25 ألف دولار، سعر القصدير اليوم السبت 27 أبريل 2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 27 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

من الإشادة بالتألق لسنوات إلى خلاف علني.. كيف تدهورت علاقة محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية