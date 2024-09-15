برغم أنه لا يوجد دعاء أو نص صريح في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مشروعية الدعاء في ليلة المولد النبوي إلا أن دعاء المولد النبوي دائما ما يشهد لغطا بين مؤيد له يرى جوازه كون الدعاء مباحا في كل وقت، وبين معارض له كونه بدعة حيث لا يوجد دليل على أن هذا الأمر احتفل به الرسول، وأن دعاء المولد النبوي هو من المستحدثات وكل محدثة بدعة وما بين القول بمشروعية دعاء المولد النبوي والقول بعدمها نبين لكم آراء كل فريق، فإلي التفاصيل.

دعاء المولد النبوي الشريف 2024

مولد النبي صلى الله عليه وسلم:

في صبيحة يوم الاثنين التاسع من ربيع الأول، لأول عام من حادثة الفيل، الموافق للعشرين من أبريل من سنة 571 م ولد نبي الرحمة والرسول الكريم وخاتم النبيين وأشرف المرسلين وأكرم الخلق: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر.

وذكرت بعض الروايات أن أمه آمنة بنت وهب لم تجد في حملها ما تجده النساء عادة من ألم وضعف، بل كان حملا سهلا يسيرا مباركا، كما روي أنها سمعت هاتفا يهتف بها قائلًا:

"إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي: إني أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، وسميه محمدا".

ولما وضعته أمه خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، حتى أضاءت منه قصور بصرى بأرض الشام وهو المولود بمكة.

نساء شهدن ميلاد الرسول

وشهد مولد الحبيب،أربع نساء حضروا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أم أيمن أم الصحابي الجليل أسامة بن زيد، والشفاء أم الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، وفاطمة أم الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص، وثويبة عبدة أبي لهب عم النبي.

هكذا احتفل النبي بمولده

النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتفل بميلاده الشريف، وسنَّ لنا بنفسه الشريفة الشكرَ لله تعالى على ميلاده الشريف، فقد صحَّ عنه أنه كان يصوم يوم الاثنين ويقول: "ذلك يومٌ ولدتُ فيه" رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فهو شكر منه عليه الصلاة والسلام على منة الله تعالى عليه وعلى الأمة بذاته الشريفة.

دعاء المولد النبوي الشريف 2024

هل الدعاء ليلة ميلاد النبي مستجاب

أمرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء ووعدنا بالاستجابة، حيث يستجاب الدعاء في أي وقت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يُستجب لي". متفق عليه. والله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء والتضرع والتقرب إلى الله.

وقد علمنا النبي صلي الله عليه وسلم كيفية الدعاء حيث قال عنها رسول الله صل الله عليه وسلم “إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ”. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يَدْعُ بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل يا رسول الله: ما الاستعجال، قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر ويدع الدعاء".

دعاء لأمي في المولد النبوي الشريف

اللهم اجعل أمي من أهل السعادة والنعيم في جنتك، وارزقها الصحة والعافية وطول العمر.

اللهم اجعلها من عبادك الصالحين المطيعين لك، اللهم اجعلها ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

اللهم احفظها من كل سوء ومكروه، اللهم أسعدها في الدنيا والآخرة.

اللهم ارزق أمي السعادة والراحة والاطمئنان، واجعلها ممن ينظرون إلى وجهك الكريم يوم القيامة.

اللهم اجعل أمي ممن يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم اجعل أمي ممن يسعدون في الجنة برؤيتك.

اللهم تقبل دعائنا لأمهاتنا وأمهات المسلمين أجمعين وألبسهم ثوب الصحة والعافية.

اللهم أعني على بر أمي وعلى حسن صحابتها، اللهم اجعلها راضية عني دنيا ودين يا رب العالمين.

اللهم يسر على أمي جميع الصعاب ولا تريني فيها بأسا يبكيني.

اللهم بحق جاه سيدنا محمد النبي الأمي العدنان اسألك أن ترزق أمي من خير الدنيا والآخرة.

دعاء المولد النبوي الشريف 2024

دعاء لأبي في ليلة ميلاد الرسول

اللهم لا تجعل ذكر أبي منقطع وسخر له الدعوات كل العمر اللهم ارحم أبي وأغفر له وارفع درجاته وأجمعنا به في جنتك يا الله.

اللهم أرفع أبي درجة في الجنة فيقول من أين لي هذا يالله فيقال بدعاء أهلك لك.

اللهم لا تجعل ذكر أبي منقطع وسخر له الدعوات كل العمر اللهم ارحم أبي واغفر له وارفع درجاته وأجمعنا به في جنتك يا الله.

اللهم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم.

اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم بها، اللهم ثبتها عند السؤال اللهم إنها بزمتك وحبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور

اللهم لا تطفىء نور قبر فقيدي واجعل الجنة أجمل مسكن له اللهم ارحمه برحمتك واغفر له.

دعاء لزوجي في المولد النبوي الشريف

«اللهم اسقي زوجي من يدى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدًا».

وأيضا «اللهم لا تحرم زوجي سنة نبينا المصطفى في الدنيا ولا تحرمنا شفاعته في الآخرة يارب العالمين».

دعاء لزوجتي في المولد النبوي

اللهم اكتبني أنا وزوجتي من عبادك الصالحين، وابعد مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، اللهم اجعلها الزوجة البارة المؤمنة بك، واملأ قلبها بالسعادة.

يا رب يا من تكتب السعادة لمن تشاء والحزن على من تشاء أسألك أن ترزق زوجتي النصيب الأكبر من السعادة، ولا تجعلها تشعر بالبؤس أبدًا في حياتها.

اللهم افتح لزوجتي فتوح العارفين وارزقها حكمة النافعين وزينها بالخلق الطيب يا كريم، اللهم احفظها في كنفك وجوارك وابعد عنها كل أذى.

دعاء لأبنائي في ليلة المولد النبوي

"اللهم إني أسألك لأبنائي الهداية والصلاح، واجعلهم من عبادك الصالحين، وألهمهم طريق الحق والاستقامة كما هديت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم."

"اللهم وفق أبنائي في دراستهم وأعمالهم، وارزقهم الحكمة والذكاء، واجعلهم من المتفوقين الناجحين، كما باركت لنبيك في دعوته ورسالته."

"اللهم احفظ أبنائي من كل سوء، واحمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحرسهم بعينك التي لا تنام، كما حفظت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من كيد الأعداء".



"اللهم اجعل أبنائي من عبادك المخلصين، وارزقهم التوفيق في الدين والدنيا، ووفقهم لكل ما تحبه وترضاه، وبارك في أعمارهم وأعمالهم".



"اللهم جنب أبنائي المعاصي والذنوب، واهدهم إلى الطريق المستقيم، وثبتهم على دينك كما ثبتت نبيك في وجه الفتن".