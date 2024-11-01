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صحة ومرأة

معهد التغذية: التمر المجفف بديل صحي للحلويات

التمر المجفف، فيتو
التمر المجفف، فيتو

التمر بالسودانى، أحد الأكلات التى يمكن الاستعانة بها عند الرغبة في تناول أي نوع من الحلويات كما أنه لا يمثل سعرات حرارية مرتفعة.

التمر بديل صحي للحلويات 

 

وكشف المعهد القومي للتغذية عن فوائد تناول التمر بالسوداني حيث  يخلص جسم الإنسان من الرغبة فى تناول الحلويات نظرا لأنه يشكو  الكثير من الناس من الرغبة فى تناول الحلويات وخاصة فى آخر اليوم
و يلجأ وقتها الكثيرون للكيك والبسبوسة والشيكولاتة والبسكويت.

الحلويات عالية السكريات والدهون 

التمر المجفف
التمر المجفف

وقال معهد التغذية أن هذه الحلويات ليست فقط عالية السعرات والسكريات والدهون 
بل الوجبات خالية من القيمة الغذائية لذلك يمكن تناول التمر مع حبات السودانى
بدلا من الحلويات للتقليل من تناول السكر المضاف، الدهون وأيضا الإستفادة  من القيمة الغذائية للتمر.

كانت وجهت الدكتورة نجلاء محمد استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية نصائح بشأن الأكلات الصحية الاقتصادية التي تعطي نفس القيمة الصحية لتناول اللحوم.

الجبن القريش بديل صحي للحوم الحمراء

وقالت استشاري التغذية العلاجية إن تناول قطعة من الجبنة القريش تغني عن تناول شريحة من اللحوم الحمراء كما أنها لا تمثل ضرر للكبد أو الكلى وبسيطة في الهضم.

وكشفت استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية أن الطريقة الصحية لتناول الكبدة تكون بطريقة الكبدة الإسكندراني بينما طهي الكبدة بالردة يفقدها العناصر الغذائية فيها ويجعلها تفتقر لعنصر الحديد.

 

الأنيميا عند الأم للحامل تسبب الإجهاض 

وأكدت ضرورة الاهتمام بالعناصر الغذائية التى تحتوى على الحديد لتجنب الإصابة بالأنيميا، مشيرة إلى أن الأنيميا عند الأم تسبب الإجهاض، موضحة أنه ليس شرط إصابة الطفل بالأنيميا في حالة إصابة الأم.


كان قد حذر المعهد القومي للتغذية من سلوكيات خاطئة ترتكبها ربات البيوت تسبب هدر الطعام  أثناء الإعداد والتجهيز للطعام منها


1- ترك الفاكهة والخضروات حتى تفسد.

2- استخدام الأدوات المثقوبة أو غير الجيدة التنظيف لأنها تلوث الأغذية.


3- عدم تنظيف الفواكه والخضروات الجاهزة للأكل.


4- استخدام ملعقة واحدة أثناء الطهي لتذوق الطعام عدة مرات دون تنظيفها.
 

5- استخدام لوح واحد لتقطيع الأطعمة الطازجة والنيئة معا.

كله بالصيدليات وهذا موقف الأنسولين، بشرى سارة من هيئة الدواء عن علاج مرضى السكر

أكلات تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم، تعرفي عليها

وأوضح معهد التغذية أن من ضمن أسباب هدر الطعام  أثناء الشراء احتياجات المنزل  تشمل

1- عدم إعداد قائمة بالمشتريات
2- التسوق مرة واحدة أسبوعيا
3- شراء الطعام قبل الانتهاء من تناوله
4- شراء أكثر مما نحتاج إليه
5- المبالغة في الإعلانات عن سلعة معينة
6- شراء أغذية غير جيدة وملوثة

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البسبوسة القومي للتغذية المعهد القومي للتغذية معهد التغذية تناول التمر السوداني

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