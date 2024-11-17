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أخبار مصر اليوم، مفاجأة من الكهرباء بشأن أسعار تغيير العدادات الميكانيكية، الطيران ترد على الفيديو المفبرك المسيئ لمطار القاهرة، الأرصاد تحذر من طقس الغد

الطقس،فيتو
الطقس،فيتو

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

 

مفاجأة من الكهرباء بشأن أسعار تغيير العدادات الميكانيكية بأخرى مسبقة الدفع

 

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرار التغذية الكهربائية، وذلك من خلال استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع، والتي تتيح لمستخدميها مراقبة الاستهلاك، كما تتيح للحكومة وقف عداد سرقة التيار.
 

 

نشطاء بيئيون ينظمون تظاهرات مناخية سلمية بمؤتمر المناخ cop 29 (صور)

 

 يشهد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في العاصمة الأذربيجانية باكو حراكًا مناخيًا واسعًا، حيث تتجمع قادة العالم والنشطاء البيئيون وخبراء المناخ لمناقشة سبل مواجهة التحديات المناخية الملحة.


 

رئيس قطاع الاَثار عن واقعة التكسير بالهرم: الصورة مرفوضة وسيتم محاسبة المسئول

 

فيديو تكسير الهرم، قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الاثار المصرية، إنه سيتم محاسبة المفتش المسئول عن إجراء عملية تغيير كابلات الكهرباء بالهرم الأكبر “خوفو” بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية.

 

موعد تلقي طلبات الطعون على الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

 

بدأت الجامعات في إعلان الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025.


 

ومن المقرر أن يتم بدء تلقي طلبات الطعون على الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 غدا الاثنين تمهيدا لفحصها والبت فيها. 

 

التموين: خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية أسوة بالسلاسل التجارية الكبرى

 

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها بصدد تطوير المجمعات الاستهلاكية، لجذب أكبر عدد من المستهلكين بجميع الشرائح الاجتماعية المختلفة، أسوة بالسلاسل التجارية الكبيرة.


 

الطيران ترد على الفيديو المفبرك المسيئ لمطار القاهرة (صور)

 

قالت وزارة الطيران المدني: إنه بالإشارة إلى المقال الذي تم نشره فى إحدى المدونات الأجنبية المعنية بالسفر عن تجربة أحد المدونين المسافرين عبر مطار القاهرة  الدولى، وقيامه بنشر مقالة تحت عنوان " لماذا أعتبر مطار القاهرة الأسوأ على الإطلاق" والذى تناولته بعض المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، ليسرد تجربة وصوله وسفره من مطار القاهرة الدولي يومى 10 و11 نوفمبر ٢٠٢٤.

 

تعليمات هامة قبل دخول امتحانات وظيفة إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف

 

وظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف، يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، إجراء الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف.

 

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 18-11-2024

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة  غدا الاثنين ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

 

الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب الأمطار والشبورة

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار خفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متوقعة.


 

وزير التعليم: حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين بنسبة 90%

 

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، بقيادة  محمد طارق خان، إخصائي تعليم أول، وذلك لبحث تعظيم فرص التعاون في قطاع التعليم قبل الجامعي.


 

وزير النقل: مشروع القطار الكهربائي يوفر 30 ألف فرصة عمل

 

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل: إن مشروع القطار الكهربائي السريع يوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل، كما أن المشروع يربط البحرين المتوسط بالأحمر ويساهم فى نقلة نوعية فى وسائل النقل. 


 

الزراعة تحدد كمية تقاوى فدان الفول بـ 30 كيلو

 

كشفت وزارة الزراعةكمية التقاوى المناسبة لزراعة الفدان، وقالت من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى:  إن الفدان يحتاج من 40 إلى 50 كيلو من البذور الكبيرة، و30 كيلو جراما من البذور المتوسطة الحجم.


 

خطوة بخطوة، طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025

 

طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 ,  تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م، حيث تم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية صباح اليوم الأحد ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري.


 

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