الأحد 17 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

وزير النقل يتابع تنفيذ مترو أكتوبر

تنفيذ مترو أكتوبر،
تنفيذ مترو أكتوبر، فيتو

تابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الخطوات التنفيذية لمشروع مترو 6 أكتوبر والذي يتوقع له أن يساهم فى نقلة نوعية فى خدمات النقل ويقضى على التكدس فى مناطق عدة من البلاد 

وكشفت الهيئة القومية للأنفاق الموقف التنفيذى لمترو الخط الرابع، والذي يصل لـ 6 أكتوبر، وتتوقع الهيئة أن ينقل الخط ما يقرب من 1.5 مليون راكب يوميا، ويساهم فى تخفيف الزحام السطحي.

 

الموقف التنفيذى لمترو أكتوبر 

وتتوقع هيئة الأنفاق أن يقضى الخط تماما على مشكلات التكدس فى العديد من المناطق، لكونه سيقدم خدمة لنقل الركاب بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية فى الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

ومن المتوقع نقل نحو 1.5 مليون راكب يوميًا بعد اكتمال المرحلتين، فالمرحلة الأولى الجارى تنفيذها حاليًا والتى تمتد بطول 19 كيلومترًا وعدد 17 محطة تبدأ من محطة حدائق الأشجار على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو.

 

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