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أخبار مصر

توجيه عاجل من وزير التعليم للمدرسة المصرية اليابانية بالشروق

محمد عبداللطيف وزير
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، فيتو

أشاد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمستوى العلمي لطلاب المدرسة المصرية اليابانية بالشروق والخدمات التعليمية المقدمة لهم.

ووجه وزير التربية والتعليم القائمين بالمدرسة المصرية اليابانية بالشروق بزيادة المساحات الخضراء الطبيعية بالمدرسة.

وقام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، بجولة تفقدية للمدرسة المصرية اليابانية بإدارة الشروق التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بها.

وزير التربية والتعليم يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بالشروق لمتابعة المنظومة التعليمية بها  

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

 المدارس المصرية اليابانية

وحرص الوزير، خلال الجولة، على الاطلاع على مختلف مرافق المدرسة، والتى تضم ٨ فصول دراسية لمراحل رياض الأطفال والابتدائي.

وتفقد الوزير أيضًا الفصول، ومعمل الكمبيوتر، ومعمل العلوم، والمكتبة والملاعب، مشيدًا بالمستوى التعليمي النموذجي الذي يتم تطبيقه بالمدرسة، فضلًا عن التنوع المتميز فى الأنشطة والمجالات المتعددة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وكذلك التعلم الجماعى، والتعاون بين الطلاب فى تنفيذ أنشطة المدرسة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن المدارس المصرية اليابانية تعد من النماذج التعليمية الناجحة في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في أعداد هذه المدارس على مستوى محافظات الجمهورية والتي تبلغ حاليًّا ٥٥ مدرسة.

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بالمدرسة المصرية اليابانية بالشروق المدرسة المصرية اليابانية وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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