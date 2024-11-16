السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

 يفاجئ بعض المواطنين بوجود طلب من شركات الكهرباء لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع، وذلك في إطار جهود الدولة لاستبدال كافة العدادات الميكانيكية بأخرى مسبقة الدفع، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرار التغذية الكهربائية والقضاء على ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد الكهربائي على الشبكة الموحدة للكهرباء وانتهاء ظاهرة سرقة التيار، وتقليل نسبة الأخطاء في قراءة فواتير الاستهلاك الشهري.

خطة الكهرباء لتغيير العدادات الكهربائية القديمة 

 وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عمر عداد الكهرباء الافتراضي يصل إلى 15 سنة، ومن المفترض تغيير عدادات الكهرباء بعد انتهاء العمر الافتراضي لها والمقرر بـ15 عاما، خاصة أنه بعد مرور تلك الفترة تتأثر قراءة العدادات.

 

أسباب قرارات الكهرباء تغيير العدادات الكهربائية القديمة

وأضافت المصادر أنه في حالة ما إذا كان عمر عدد الكهرباء القديم أكثر من 15 سنة، فإن المشترك هو من سيتحمل تكلفة استبدال العداد، وفي حالة إذا كان عمر عدد الكهرباء القديم أقل من 15 سنة، فسيتم تقييم العداد القديم ويخصم سعره من الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تستهدف تغيير 4.5 مليون عداد ميكانيكي من العدادات القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والقضاء على الأخطاء الموجودة في فواتير الاستهلاك.

 

تغيير العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع

 وتابعت المصادر أن العدادات المستهدف استبدالها في الوقت الحالي تتضمن العدادات الموجودة بالشقق والعقارات المغلقة والعدادات الموجودة في العقارات التي تأخر أصحابها عن سداد فواتير الاستهلاك الشهري لأكثر من 30 يومًا، مشيرة إلى أن هناك عدة حالات لتغيير العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وأبرزها قيام المستهلكين بفض أو إتلاف الأختام الموجودة على العدادات، أو توصيل الكهرباء بدون عداد قانوني، أو إمداد الآخرين بالكهرباء من العداد الخاص به، أو تغيير النشاط في التعاقد دون إبلاغ الوزارة، أو تعذر قراءة بيانات العداد لفترتين متتاليتين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

شركات الكهرباء الكهرباء تغيير العدادات الكهربائية القديمة عداد الكهرباء وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تغيير عدادات الكهرباء

مواد متعلقة

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل

روشتة نصائح من الكهرباء لضمان التوفير من الفاتورة الشهرية للاستهلاك

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

أغضبت جماهير الأهلي وطالبت بطرده، حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على البلوجر الشهيرة في قضية مخدر الاغتصاب (صور)

محمد صلاح يثير الجدل بصورة لـ مكة وكيان، والنشطاء يستغلونها في جائزة جلوب سوكر

منوعات

المزيد

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

الشباب والرياضة تنظم ملتقى "توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

هل فلوس «الجمعية» مع زملائي من باب الربا؟ رد حاسم من الأزهر للفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads